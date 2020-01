Ebermannstadt vor 58 Minuten

Betriebsunfall

18-Jähriger in Milchwerk in Oberfranken eingeklemmt - Kollege reagiert blitzschnell

In einem milchverarbeitenden Betrieb in Oberfranken ist es am Dienstag zu einem Betriebsunfall gekommen, bei der ein Azubi verletzt wurde.