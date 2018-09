E-Autos für das Bauamt Forchheim

Von Julia Heimberger

Wer nachts die Zweibrückenstraße in Forchheim entlang läuft, sieht seit einigen Wochen ein futuristisches Leuchten vor dem Bauamt. Dies sind die neuen Ladesäulen, erklärt Dirk Samel, stellvertretender Leiter Vertrieb der Stadtwerke Forchheim.

Insgesamt gibt es bei der Stadt Forchheim bereits 14 E-Fahrzeuge

Neben zwei E-Autos für die Verkehrsüberwachung gebe es nun auch E-Caddys (elektrifizierte Golfkarts) für die Friedhofspflege, zwei E-Fahrzeuge für das Gartenamt und eins für den Bauhof. Die Bauverwaltung sei nun auch komplett mit sechs Hybrid-Fahrzeugen umgestellt. Die Hybrid-Fahrzeuge seien aufgrund ihrer größeren Reichweite für längere Fahrten wie nach Bayreuth, Ansbach oder nach München besser geeignet als reine E-Mobile, erklärt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD).

Neben den Ladestellen wurden auch passende Stellplätze geschaffen, erläutert Walter Mirschberger, Leiter des Bau-, Grün- und Bäderbetriebs der Stadt Forchheim.Die Ladesäulen stammen von der Firma ABL Sursum aus Lauf an der Pegnitz und sind mit verschiedenen Intelligenzsystemen ausgestattet. Diese würden laut Mirschberger erkennen, ob ein Fahrzeug bereits vollgeladen sei. An den Ladepunkten steht Ökostrom zur Verfügung. Um Missbrauch oder Stromdiebstahl zu verhindern, muss die Ladesäule vor dem Laden mit einem speziellen Chip entriegelt werden. Der Bau der sechs Parkplätze inklusive Ladesäulen und Netzanschluss kostet 22 000 Euro, sagte Dirk Samel. Nicht nur die Stadtverwaltung setzt immer mehr auf Elektromobilität, auch in der Bevölkerung kommt das E-Auto langsam an, sagt Samel.

Landkreis Forchheim liegt bei den E-Autos auf Platz eins in Oberfranken

Nach Kirschstein sei besonders bemerkenswert, dass in Forchheim die meisten Elektroautos in Oberfranken gemeldet sei. Das zeigen Zahlen der Klima- und Energieagentur Bamberg. Im Landkreis Forchheim waren am 30. Juni insgesamt 555 E-Fahrzeuge registriert, aufgeteilt in 167 E-Autos und 388 Hybrid-Fahrzeuge. Auf Rang zwei folgt Stadt und Landkreis Coburg mit insgesamt 490 E-Fahrzeugen. Zur Einordnung: 2017 waren laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik 663 234 PKW in Oberfranken gemeldet. Davon sind nach der Statistik der Klima- und Energieagentur Bamberg 3808 E-Fahrzeuge, was einem Anteil von 0,5 Prozent entspricht.

Um noch mehr Menschen für E-Mobilität zu begeistern, bieten die Stadtwerke Forchheim für Privatpersonen einen Rundum-Service an. Von der Beratung, über die Planung, bis hin zur Installation des Ladeanschlusses und zum Netzanschluss könne der Kunde alles aus einer Hand von den Stadtwerken erhalten. Ein intelligentes Ladesystem belaufe sich auf 760 Euro Netto, eine Standsäule auf 350 bis 400 Euro Netto, zuzüglich der Installationsarbeiten und der Zuleitungen. Abschließend betonte Samel: "Wir haben noch viele Ideen für die elektrische Zukunft in Forchheim."