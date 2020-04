Dürfen am Steuer der Fahrdienste Schutzmasken getragen werden?

Der Paragraf 23, Absatz 4, der Straßenverkehrsordnung, sorgt derzeit für Unsicherheit. Besagt dieser doch Folgendes: "Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist." Doch gerade die Mitarbeiter der zahlreichen Fahrdienste wie des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sitzen in der Regel nicht alleine im Fahrzeug - und müssen daher in Corona-Zeiten einen Mundschutz tragen. Gegenüber dem ASB bestätigte ein Vertreter der Polizei, dass die gesundheitlichen Aspekte im Vordergrund stehen.

Da der Mindestabstand in einem Fahrzeug in der Regel nicht gewährleistet werden kann, ist das Tragen eines Mundschutzes erlaubt und geboten. Es handele sich nicht um ein - eigentlich untersagtes - Verschleiern der Identität.

Laut Bayerischem Innenministerium müssen die ausschlaggebenden Gesichtszüge trotz Mundschutz weiterhin deutlich zu erkennen sein. Dies könnte zum Beispiel beim zusätzlichen Tragen einer Sonnenbrille nicht mehr gegeben sein.

Auch der Automobilclub ADAC hat sich zu der Problematik geäußert: "Wird mit einem Mundschutz eine Ordnungswidrigkeit begangen, läuft das normale Bußgeldverfahren durch. Kann der Fahrer nicht ermittelt werden, droht dem Halter eine Fahrtenbuchauflage. Die Bußgeldbehörden handhaben hier zur Zeit jedoch großzügiger, insbesondere bei gewerblichen Fahrten."