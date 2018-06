Dritte Spur zwischen zwischen Erlangen und Baiersdorf freigegeben

Seit Mittwoch kann auf der Autobahn 73 zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Baiersdorf-Nord der Seitenstreifen zu Zeiten starker Verkehrsnachfrage als zusätzlicher Fahrstreifen freigegeben werden. Ähnlich der Fahrtrichtung Nürnberg stehen dem Verkehr nun auch in Fahrtrichtung Forchheim/Bamberg temporär drei statt zwei Fahrstreifen zur Verfügung.



Die notwendigen Kommunikations- und Funktionstests, bei denen alle Kameras, Messsensoren und Anzeigen auf Funktionalität überprüft wurden, seien erfolgreich abgeschlossen worden, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit. So sei unter anderem geprüft worden, ob die neue Anlage Hindernisse auf dem Seitenstreifen wie zum Beispiel ein liegengebliebenes Fahrzeug durch entsprechende Videotechnik sofort vollautomatisch erkennt und bei Bedarf alle erforderlichen Schaltungen zur Aufhebung der Seitenstreifenfreigabe veranlasst.



Nun müsse die Anlage im Zusammenspiel mit dem realen Verkehr über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, damit die Anlagenparameter bestmöglich einjustiert werden können. So soll unter anderem die Anzeige (sogenannte Streckenbeeinflussungsanlage) jederzeit optimale Hinweise wie zulässige Höchstgeschwindigkeiten und bedarfsweise Lkw-Überholverbote für die Verkehrsteilnehmer schalten.