Drei Unfälle mit fünf Autos im Berufsverkehr: Stau auf der A 73 bei Forchheim

Zu drei Auffahrunfällen mit fünf beteiligten Autos kam es am Montagmorgen im dichten morgendlichen Berufsverkehr auf der A 73 in Fahrtrichtung Süden , kurz nach der Anschlussstelle Forchheim-Süd. Zunächst fuhr die 36-jährige Fahrerin eines BMW einem vor ihr abbremsenden VW ins Heck. Dem nun stehenden BMW fuhr unmittelbar danach die 55-jährige Fahrerin eines weiteren VW auf. In der Folge stieß bei nun stockendem Verkehr der 57-jährige Fahrer eines Audi gegen das Heck eines Hyundai, der von einer 26-Jährigen gefahren wurde. Unfallursache dürfte in allen Fällen ein zu geringer Sicherheitsabstand, gepaart mit nicht angepasster Geschwindigkeit, gewesen sein.

22.000 Euro Schaden

Es gab keine verletzten Personen. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. In Fahrtrichtung Erlangen/Nürnberg kam es zu erheblichem Stau und Behinderungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 22.000 Euro.