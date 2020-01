Draisendorf vor 23 Minuten

Schwerer Betriebsunfall

Sicherungsseil an oberfränkischer Mühle reißt: Mann (40) stürzt in die Tiefe und knallt mit Kopf auf den Boden

Massive Kopfverletzungen hat ein 40-Jähriger bei einem Betriebsunfall am Mittwoch in Oberfranken erlitten, als er von einem Laufsteg an einer Mühle in die Tiefe stürzte.