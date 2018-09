Dormitz wird ab 8. Oktober in der Mitte getrennt

Ab Montag, 8. Oktober, beginnen die Sanierungsarbeiten an der Nepomukbrücke in der Sebalder Straße in Dormitz. Damit verbunden ist eine Vollsperrung der Sebalder Straße bis zum Ende der Sanierung, die in zwei Abschnitten durchgeführt wird. Alle öffentlichen Einrichtungen sind laut Gemeindeverwaltung in dieser Zeit über die Geh- und Radwege erreichbar. Für den Kraftfahrzeugverkehr ist eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Diese führt über die Staatsstraße 2240 (Hauptstraße) auf die Staatsstraße 2243 (Richtung Kalchreuth), dann links auf den Wehrwiesenweg (Kreisstraße ERH 33). Auf Höhe Gabermühle/Sportplatz des FC Dormitz befindet sich die Zufahrt für den östlichen Ortsbereich.