Dorferneuerung Wolfsberg soll am 23. April beginnen

Umfangreiche Investitionen lassen den Haushalt 2019 der Gemeinde Obertrubach auf ein Rekordhoch von 7.850.000 Euro nach 5.725.000 im Vorjahr hochschnellen. Dominierend ist dabei die umfangreiche Dorferneuerung von Wolfsberg, die mit dem Bau einer aufwendigen Stützmauer am Ortseingang von Obertrubach kommend begonnen hat. Zweitgrößter Posten ist die Erweiterung des Kindergartens St. Marien mit 375.000 Euro. Bürgermeister Markus Grüner (CSU) dankte dem Finanzausschuss und Geschäftsleiter Ulrich Meierhöfer für die Ausarbeitung des Haushalts. Bei rund 3,3 Millionen Euro Investitionen hofft er, dass die Fördermittel wie geplant fließen.

Ohne Neuverschuldung

Dennoch wollen die Obertrubacher ohne Neuverschuldung auskommen. Stattdessen sollen die Verbindlichkeiten um weitere 80.000 Euro zurückgefahren werden, was letztlich zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von 200 Euro Ende 2019 führen soll. Der durchschnittliche Schuldenstand vergleichbarer Kommunen in Bayern betrug Ende 2016 1,375 Millionen Euro. Obertrubach fährt seit 20 Jahren seine Schulden konsequent zurück. Seit 2011 sind keine Steuererhöhungen erfolgt, das soll auch so bleiben. Für Grund- und Gewerbesteuer sind mit 635.000 Euro moderate Mehreinnahmen angesetzt. Die Einkommenssteuerbeteiligung liegt bei 1,102 Millionen Euro, 100.000 Euro höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung erhöht sich um 45.000 auf 815.000 Euro. Umgekehrt reduziert sich die Kreisumlage um 25.000 auf 875.000 Euro. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 30.000 auf 100.000 Euro. Für soziale Einrichtungen sind 500.000 Euro vorgesehen, für den Abwasserzweckverband 195.000 Euro. Bei den Investitionen schlägt die Dorferneuerung Wolfsberg für den Ausbau der Ortsdurchfahrt mit 1,8 Millionen Euro zu Buche. Dazu kommt die Verlegung der Trubach für die notwendige Straßenverbreiterung mit 275.000 Euro. Die Arbeiten sollen am Dienstag, 23. April, begonnen werden.

Erweiterung des Kindergartens

Die Erweiterung des Kindergartens St. Marien soll dieses Jahr fertiggestellt werden mit voraussichtlich 375.000 Euro. Trubachtalstraße und Hundsdorfer Weg sind weitere markante Baumaßnahmen mit je 200.000 Euro.

In seinem Bericht ging der Bürgermeister auf weitere Projekte kurz ein. Der Dorfladen Obertrubach ist seit 13. April eröffnet. Im Bereich Trubachtalstraße sollen die Arbeiten am Gehweg soweit fertiggestellt sein, dass in den Pfingstferien die komplette Teerung der Straße erfolgen kann. In der Grundschule- und Mittelschule Gößweinstein fand ein Informationsgespräch zum Thema offene Ganztagsschule statt. Bürgermeister Grüner deutete an, dass das Problem auch an der Schule in Bärnfels thematisiert werden müsse, da der Freundeskreis die Versorgung über längere Zeit nicht mehr übernehmen könne. Zu lösen ist dabei vor allem die Frage einer Mensa, die Vorschrift ist.

Für Fahrzeug mit Drehleiter

Positiv geht der Rat mit der Beteiligung an der geplanten Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehren der sechs Forchheimer Oberlandgemeinden Gräfenberg, Weißenohe, Egloffstein, Igensdorf, Hiltpoltstein und Obertrubach um. Insgesamt sind geschätzte Ausgaben von rund 750.000 Euro anzusetzen. Nach Umlage pro Einwohner und Abzüge aller Fördergelder müsste Obertrubach rund 35.000 Euro beisteuern. Dem Gemeinderat liegt zudem die formlose Voranfrage eines Bürgers für eine Photovoltaikfreiflächenanlage südlich von Neudorf auf einer vorgesehenen Fläche von 50.000 Quadratmetern vor. Grundsätzlich hat der Gemeinderat keine Einwände. Allerdings gilt es noch viele offene Fragen hinsichtlich verfügbarer Grundstücke, Behörden, Verbänden und sonstiger Beteiligter zu klären.

Der Hauhalt in Zahlen

Verwaltungshaushalt 3'650.000

Vermögenshaushalt 4'200.000

Gesamt HH 7'850.000

Schuldenstand am 01.01.2019 517.000

Pro Kopf Verschuldung am 01.01.2018 236/Kopf

Tilgung in 2019 080.000

voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019 437.000

Pro Kopf Verschuldung am 31.12.2019 200/Kopf

Wichtige Einnahmen (Haushaltsansätze)

Grundsteuer A+B 210.000 Hebesatz 380 v. H.

Gewerbesteuer 425.000 Hebesatz 350 v. H.

Einkommenssteuerbet. U. Umsatsteueranteil 1'102.000

Umsatzsteuerbeteiligung 115.000

Schlüsselzuweisung 815.000

Finanzuweisung vom Land 120.000

Wichtige Ausgaben (Haushaltsansätze)

Kreisumlage 875.000

Gewerbesteuerumlage 100.000

Personal (inkl. Bgm., Gemeinderat, usw.) 654.000

Zweckverbände (davon Schulverb. 80.000€) 072.00

Soziale Einrichtungen (KiGa) 500.000

Zinsen 012.000

Abwasserzweckverband Trubachtal 195000

Wichtige Investitionen

Erweitreung Kindergarten St. Marien 375.000

Ausbau Ortsdurchfahrt Wolfsberg 1'800.000

Dorfern. Wolfsberg, Trubachverlegung 275.000

Baumaßnahmen Trubachtalstraße 200.000

Kanalisierung Trubachtalstraße 075.000

Straßenbeleuchtung 060.000

Städtebauförderung Hundsdorfer Weg 200.000

Energetische Sanierung Rathaus 015.000

Investitionsumlage Schul. Gößweinstein 170.000

Energetische Sanierung Schulhaus Bärnfels 015.000

Fahrzeug FFW Bärnfels 105.000

Aufgang Burgruine Bärnfels 015.000

Förderung Wirrtschaft und Verkehr 210.000

Weitere wichtige Eckdaten:

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshalt 433.000

Zuführung zur allg. Rücklage 158.000

Einwohnerzahl amtl. Volkszählung 1987 1.882

Einwohnerzahl 01.01.2019 2.284