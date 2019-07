Dienstälteste Rektorin im Landkreis Forchheim sagt Lebewohl

Die gesamte Schulfamilie hatte sich versammelt, um Rektorin Petra Bauer dankbar, aber schweren Herzens, in den Ruhestand zu verabschieden. Ein Kreis hat sich geschlossen: Petra Bauer hatte die Schule in Egloffstein selbst als Schülerin von der ersten bis zur vierten Klasse besucht, nun sagte sie nach 15 Jahren als dienstälteste Rektorin im Landkreis Forchheim endgültig Lebewohl zu ihrer Schule. Die große Zahl der Ehrengäste spiegelt die Wertschätzung wider, die die Rektorin genießt. Auch alle 67 Schüler der Grundschule Eggolsheim waren gekommen, um ihrer Rektorin zum Abschied gemeinsam musikalisch danke zu sagen.

Schulrätin Cordula Haderlein bescheinigte ihr die "hohe Kunst der Schulleitung": "Als Rektorin überzeugte Petra Bauer stets mit einem sehr hohen professionellen Anspruch, legte aber immer auch großes Gewicht auf das menschliche Miteinander." Der Balanceakt, den Betrieb am Laufen zu halten und gleichzeitig Innovationen in die Schule zu bringen, sei vor allem deshalb gelungen, weil Petra Bauer das Kollegium in den Prozess eingebunden und so die Schulentwicklung auf eine breite Grundlage gestellt habe. So konnte die Grundschule Egloffstein unter ihrer Leitung eine wirklich starke Schulentwicklung erfahren. Mit der Lernwerkstatt oder dem Jeki-Projekt beispielsweise war die Grundschule Egloffstein Vorreiter im Landkreis. Petra Bauer habe mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung stets auch andere bereichert: In Arbeitskreisen und Fortbildungen sowohl im Landkreis Forchheim als auch in anderen oberfränkischen Landkreisen und auch in Sachsen habe sie Impulse für die Schulentwicklung gesetzt.

Bürgermeister Stefan Förtsch (CSU), Pfarrerin Carina Knoke, Pfarrer Michael Maul, die Elternbeiratsvorsitzende Anne Maul, die Vorsitzende des Fördervereins, Fiona Freifrau von Pölnitz, und Bauers langjähriger Schulleiterkollege Jochen Neuner, der Rektor der Grundschule Obertrubach, bedankten sich bei Petra Bauer für ihre Art, die Schule zu leiten, für ihr großes Engagement und für die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Schüler.

Stellvertretend für das Kollegium enthüllte die stellvertretende Schulleiterin Doris Ott-Lachmayer das Geheimnis des Gelingens der Schule Egloffstein: "Alle engagieren sich gerne und viel, sie halten als Kollegium zusammen, lachen und weinen miteinander. Dies alles geschieht auf der Grundlage der christlichen Werte, die an der Grundschule Egloffstein vielfältig gelebt werden. Petra Bauer hat auch in dieser Hinsicht die Schule geprägt."

Mit einem Abschiedsgeschenk und persönlichen Worten sagte Petra Bauer den langjährigen Wegbegleitern danke für das persönlich und beruflich wunderbare, erfüllende Miteinander.