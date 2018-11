Diebe flüchten aus Gasthaus in Fränkischer Schweiz: Polizei setzt Hubschrauber ein

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr hielten sich zwei fremde männliche Gäste in einer Gastwirtschaft in Hagenbach im Landkreis Forchheim auf. Nachdem einer der beiden die Gaststube Richtung Toilette verlassen hatte und ihr Gesamtverhalten der Bedienung verdächtig vorgekommen war, kontrollierte die Wirtin ihr Bargeld. Als das Fehlen eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrages aus einem Kuvert in den Privaträumen festgestellt wurde, sprachen sie die Männer an. Beide verließen daraufhin fluchtartig das Lokal, rissen das amtliche Kennzeichen ihres Autos, ein dunkelbraunes Mercedes Coupé S-Klasse, ab und flüchteten Richtung Poppendorf. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen und dem Polizeihubschrauber teilte eine Verkehrsteilnehmerin das Teilkennzeichen B - PQ ??? mit.

Beide Täter werden folgendermaßen beschrieben: circa 30 Jahre alt, kräftige Figur, 1,70 beziehungsweise 1,75 Meter groß, kurze braune Haare, osteuropäisches Aussehen und Akzent. Einer trug einen quer-gestreiften rot-grünen Pullover, der zweite Täter einen olivgrünen Pullover und eine Baseballmütze. Es kann laut Bericht der Polizei Ebermannstadt nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Diebe noch im hiesigen Bereich aufhalten beziehungsweise hier in Lokalen eingekehrt waren. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0.