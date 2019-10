Die Zeit der fünf großen Fs

"Walkman, Neon, Vokuhila, Testbild, aufkommendes Umweltbewusstsein, WM-Finale gegen Argentinien verloren, Schulausflüge in Grenzdörfer." Wenn Peter Lassner (Jahrgang 1977) an die 80er Jahre denkt, hat er klare, farbenfrohe, vor allem positiv behaftete Bilder vor Augen.

Dieter Zimmerer, elf Jahre älter, denkt dagegen auch an die latente Bedrohung durch den Kalten Krieg, Belehrungen von DDR-Grenzern in der Transitzone oder die Taten der dritten Generation der Roten Armee Fraktion (RAF), die ihm - bei einem ganz realen Erlebnis - schlagartig bewusst machten, dass eben nicht alles Heile Welt ist. "Terrorfahndung in Baiersdorf. Die Polizisten kontrollieren Autos, stehen mit Maschinenpistole im Anschlag vor deinem Seitenfenster. Das ist beklemmend", erinnert sich der 53-jährige Forchheimer.

Der gleichaltrige Bernhard Lauger verbindet die 80er Jahre vor allem mit Freiheit. Nicht in erster Linie wegen des Falls der innerdeutschen Grenze als finalem Akt eines verrückt-bunten Jahrzehnts, eher aus rein persönlichen Motiven. Schule beendet, Ausbildung angefangen, eigenes Geld verdient. Führerschein gemacht, durch Moped oder Auto plötzlich flexibel und frei, feiern gehen, Disco. "Das Intro mit Lichtorgel im ,Y' im Forchheimer Süden war legendär. Das hab ich immer noch im Ohr."

Diese Episode ruft auch bei Dieter Zimmerer Erinnerungen an die Zeit hervor, die ihn geprägt hat. Nicht nur gute, wenn er an die Satin-Hose denkt, in der er bei der Sparkassen-Disco in Neunkirchen am Brand aufschlug.

Spielwiese für Experimentierfreudige

Ein Trendsetter war Zimmerer damit bestimmt nicht, aber er bewies Mut in einem Jahrzehnt, das zur Spielwiese für Experimentierfreudige wurde. Sei es in Mode, Style oder Musik. New Wave, NDW, das, was man heute als Classic Rock bezeichnet, große Pop-Produktionen in elektronischer Opulenz, getragen von den schier unbegrenzten Möglichkeiten, die digitale Synthesizer versprachen. "Eine musikalische Vielfalt wie in den 80ern gab es in keinem anderen Jahrzehnt", sagt Peter Lassner überzeugt.

Eine Einschätzung, die Dieter Zimmerer und Bernhard Lauger teilen. Kein Wunder also, dass die drei Forchheimer zusammengefunden haben. Zehn Jahre lang trugen sich die beiden älteren mit der Idee, die Musik der 80er in einem eigenen Stil wieder aufleben zu lassen. 2016, nachdem auch Jungspund Lassner mit ins Boot geholt worden war, begannen die ersten Proben. Die Zeit drängte, denn der erste Gig stand schon fest: ein Straßenfest in Nürnberg ein halbes Jahr später. "Und wir haben es geschafft, wobei wir die Leute mit unserem Ansatz, glaub' ich, überfordert haben. Die hatten was anderes erwartet", erinnert sich Lassner.

Bei den "Gr80s" ist nämlich kein Platz für elektronisch erzeugte Töne, die Musik ist handgemacht und reduziert. "Unsere Ausrüstung muss in einen Kofferraum passen und zur Not sind wir auch spielfähig, wenn der Strom ausfällt", erzählt das jüngste Bandmitglied. Lassner ist Schlagzeuger, wobei er außer ein paar Schellenringen, seinen Händen und einem Cajòn, einer Rhythmuskiste im Bierkastenformat, nichts braucht. Zimmerer, zweifacher Vater und in vier Bands daheim, beschränkt sich auf die Akustik-Gitarre und Lauger kommt mit dem Akkordeon daher - einem Instrument, das in den 80ern toter als tot war.

Und das ist das Besondere am "musikalischen Zauberwürfel", wie sich das Trio selbst nennt. Mit beschränkten Mitteln große Hits unters Volk bringen - neu interpretiert und doch immer mit Wiedererkennungs-Effekt.

Mit drei Instrumenten und drei Stimmen machen die Forchheimer 80er-Pop zu einem Erlebnis, immer bestrebt, den Sound bestmöglich zu imitieren und etwaige Lücken mit kreativen Ideen auszufüllen.

Natürlich war nicht alles, was die 80er an Musik hervorgebracht haben, ein großer Wurf, nicht great, sondern gruselig. Das ist sogar großen Fans wie den "Gr80s" klar.

Doch auch darin stecken für die Musiker Möglichkeiten: zum Beispiel ein Bad-Taste-Medley, eine Kakofonie musikalischer Verirrung, die dem Publikum schon bald präsentiert werden soll.