Die Stadt Forchheim sucht eine neue Bierkönigin

Interessentinnen für die Nachfolge von Miriam I., deren Amtszeit im April dieses Jahres endet, können sich ab jetzt bei der Stadt Forchheim bewerben, sofern sie in Forchheim leben und mindestens 18 Jahre alt sind. Weitere Voraussetzungen für die Bewerbung sind die Begeisterung für das Forchheimer Bier sowie Kontakt- und Kommunikationsfreude.

"Wichtig ist es, in den Auswahlgesprächen mit Charisma, Wortgewandtheit, Schlagfertigkeit und etwas Bier-Know-how zu überzeugen", so Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information.

Die neue Bierkönigin wird von der Tourist-Information sowie Biersommelier Markus Raupach geschult und auf ihre Amtszeit vorbereitet. Pro Saison kommen auf die Bierkönigin circa 30 Termine zu. Wichtige Ereignisse sind beispielsweise die Bierkellereröffnung, das Festival der Genüsse, das Annafest, Kirchweihen sowie verschiedene Messeauftritte.

Bereits zum neunten Mal

"Im Jahr 2005 haben wir in Forchheim unsere erste Bierkönigin gewählt und damit auch die erste in ganz Oberfranken. Mich macht es sehr stolz, dass wir in diesem Jahr schon die 9. Bierkönigin krönen werden", so Bürgermeister Franz Streit. Im April 2018 wurde die achte Forchheimer Bierkönigin Miriam I. gekrönt.

Die Forchheimer Bierkönigin hat die Aufgabe, ihre Heimatstadt Forchheim und die vier Brauereien Neder, Hebendanz, Eichhorn sowie Greif mit der vielfältigen Bierkultur und Festtradition zu repräsentieren.

Forchheims Bierkönigin: Hier könnt ihr euch bewerben

Kontakt Die Bewerbungen werden bei der Stadt Forchheim, Tourist-Information, Kapellenstr. 16, 91301 Forchheim oder tourist@forchheim.de entgegengenommen. Das Antragsformular finden Sie auf www.forchheim-erleben.de/bierkönigin.

Bewerbungsschluss ist der 29. Februar. Danach finden die Auswahlgespräche statt. In der Jury sitzen neben den Vertretern der Forchheimer Brauereien auch Bürgermeister Franz Streit, Leiter der Tourist-Information Nico Cieslar und die amtierende Bierkönigin Miriam I.