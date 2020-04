Deshalb könnte eine sehr seltene Pflanze in der Fränkischen Schweiz überleben

Ein eindeutiger Gewinner der Klimaerwärmung ist leicht zu übersehen: Nur 20 Zentimeter hoch ist die Spinnen-Ragwurz (Ophrys sphegodes), schlank und in einem Magerrasen kaum zu erkennen. Die Pflanze gehört zu den seltensten Schätzen in der Flora der Fränkischen Schweiz. Ihre gerade mal fingernagelgroße Blüte sieht von Nahem aus wie eine stark behaarte Spinne, die auf einem unscheinbaren dünnen Stängel sitzt. Die seltsam geformte, samtbraune Lippe erinnert ein wenig an den pelzigen Körper einer Spinne. Die graublaue, mehr oder weniger H-förmige Zeichnung, das sogenannte Mal, unterstreicht diesen Eindruck. Dieses äußerst merkwürdige Ragwurz-Gewächs hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im Mittelmeergebiet und ist nach dem Ende der Eiszeit aus dem Süden bis in unsere Breiten vorgedrungen. Dabei folgte sie der Route durch das Rhonetal aufwärts und drang durch die Burgundische Pforte ins obere Rheintal vor. Auch andere mediterrane Pflanzen nahmen diesen Weg, was dem süddeutschen Raum einen ganz besonderen Artenreichtum bescherte.

Im Jahr 2000 entdeckt

Im Mai 2000 wurde eine Einzelpflanze auf einem Trockenrasen der Fränkischen Schweiz entdeckt. "Inzwischen ist diese Population auf über 40 Exemplare angewachsen und zeigt sich in diesem Frühjahr besonders üppig", teilt der Orchideenexperte Adolf Riechelmann aus Forchheim-Kersbach mit. Durch Biotoppflege greife der Mensch direkt und ausnahmsweise einmal positiv in dieses Ökosysteme ein, indem die Spinnen-Ragwurz wächst. Dadurch werden die Lebensbedingungen dieser Arten deutlich verbessert. Denn extensive Beweidung, vor allem durch Schafe und Ziegen, bewirkten eine Vervielfachung der Bestände. Da die Wuchsorte der Spinnen-Ragwurz in der Fränkischen Schweiz weiterhin gepflegt werden, können diese Magerrasen - und damit laut Riechelmann auch diese äußerst seltene Orchideenart - wohl kurzfristig erhalten bleiben.

Verbuschung verhindern

Ziel der Biotoppflege ist das Verhindern einer übermäßigen Verbuschung und Verfilzung der Grasnarbe. Es werden von den Magerrasen jährlich nur Teilareale bearbeitet, so dass sich Umtriebszeiten von drei bis vier Jahre ergeben. Die festzustellende Stabilität der Spinnen-Ragwurz-Populationen sei eindeutig auf die bisher recht konsequent praktizierte Biotoppflege des Landschaftspflegeverbands Bamberg zurückzuführen. Adolf Riechelmanns Wunsch: "Bleibt zu hoffen, dass die kommenden Nachtfröste der Blütenpracht nicht ein jähes Ende bereiten."