Der Prozess um eine Vergewaltigung nahe der Sportinsel in Forchheim hat am Landgericht Bamberg begonnen

Viel Geduld und ungewöhnliche Mittel brauchte Richter Markus Reznik, um an relevante Aussagen in einem Vergewaltigungsprozess zu gelangen, der am Dienstag am Landgericht Bamberg begonnen hat. Einem 36-jährigen Mann wird vorgeworfen, eine geistig behinderte Frau gleichen Alters im April auf einer Parkbank in der Nähe der Sportinsel vergewaltigt zu haben.

Kennengelernt hatten sich der Angeklagte und die Geschädigte am gemeinsamen Arbeitsplatz in der Gastronomie, wo er als Spülhilfe arbeitete und sie ein Praktikum im Service absolvierte. Bei einem Treffen am 10. April sollen die beiden erst mehrere Runden mit dem Fahrrad um die Sportinsel gedreht haben. Bei einer Verschnaufpause gegen 19.30 Uhr sei es auf einer Bank dann erst zu einvernehmlichen Küssen gekommen. Anschließend soll der 36-Jährige die Frau zuerst an der Brust angefasst haben, was sie abwehrte, hieß es in der Anklageschrift. Trotzdem soll er sie aufgefordert haben, ihn oral zu befriedigen und habe ihr, auf der Bank stehend, sein Geschlecht ins Gesicht gedrückt. Als die Frau der Situation entkommen wollte, habe er ihre Hose heruntergezogen, sie "auf die Bank geschubst" und sie habe Schmerzen im Gesäßbereich gespürt. Letztendlich konnte die 36-Jährige mit ihrem Fahrrad fliehen.

Geschick in der Befragung

Am zweiten Verhandlungstag vergangenen Mittwoch sollte die geschädigte Frau selbst aussagen. Fast scheiterte dies allerdings daran, dass sie beim Betreten des Saals in Tränen ausbrach, als sie den Angeklagten erkannte. Richter Reznik entschied sich deshalb dazu, ihn abseits im Zuhörerbereich zu platzieren und bat alle Beteiligten, die Roben für die Dauer der Befragung abzulegen. Anschließend begab er sich direkt an den Zeugentisch, um aus der Nähe mit dem mutmaßlichen Opfer zu sprechen.

Am Anfang habe sie den Angeklagten noch sympathisch gefunden, auch die Küsse seien für sie noch in Ordnung gewesen, berichtete die 36-Jährige nach und nach. Bei den darauf folgenden Berührungen habe sie allerdings deutlich Nein gesagt. "Er hat mich zu was gezwungen, was ich nicht wollte", sagte die Geschädigte, erneut den Tränen nahe. Erst am folgenden Tag vertraute sie sich dann den Betreuern der Einrichtung an, in der sie wohnt.

Der Angeklagte aus Afghanistan, der auf eine Simultandolmetscherin angewiesen war, wollte am zweiten Verhandlungstag ebenfalls selbst eine Aussage machen. Grundsätzlich bestritt er alle Vorwürfe, gegen den Willen der 36-Jährigen gehandelt zu haben. Bei der Schilderung seiner Sichtweise musste Richter Reznik ihn allerdings immer wieder bremsen, ausschweifende Antworten fern der eigentlichen Frage zu geben. "Eigentlich könnte es eine einfache Frage sein und die Antwort könnte das auch sein", so Reznik. Laut dem Angeklagten sei es an besagtem Abend allerdings nur zu Küssen gekommen, der Kontakt und die Initiative sei von der 36-Jährigen ausgegangen. Vielmehr vermutete der Mann einen Komplott zwischen der Geschädigten und einem weiteren Kollegen, der ihm den Arbeitsplatz streitig machen wollte. Für diese Anschuldigungen gab es allerdings keine Anhaltspunkte.

Verlässliche Zeugen des Vorfalls gab es nicht, lediglich eine Spaziergängerin mit Hund sei vorbeigegangen. Auch äußerlich seien bei einer Untersuchung der 36-Jährigen keine Verletzungen festzustellen gewesen, ein DNA-Test auf Sperma-Spuren blieb ebenfalls ergebnislos. Die Angeklagte hatte nach dem Vorfall vor allem über die Schmerzen im Gesäßbereich geklagt. "Auch wenn man die Schmerzen berücksichtigt, muss kein gewaltsames Eindringen vorgefallen sein", so der beauftragte Rechtsmediziner. Diese könnten auch lediglich durch einen Druck von außen entstanden sein.

Gutachten gibt Auskunft

Um grundsätzlich festzustellen, wie die Schilderungen der Geschädigten einzuschätzen seien, hat Rechtspsychologin Susanne Ammer eigens ein "aussagepsychologisches Gutachten" angefertigt. Dabei überprüfe man in mehreren Schritten die Aussagen auf Konstanz, Logik und Detailgehalt und wie das Erzählte sich in die Realität einfüge.

Die Erinnerung bei Menschen mit einer solchen geistigen Behinderung, wie sie bei der Betroffenen vorliegt, sei oft nicht kontinuierlich, sondern "zeige sich fragmentarisch" und sei "von aufkommenden Bildern geprägt", sagte Ammer. Sie könne keine Ansätze dafür erkennen, dass die 36-Jährige sich den Vorfall bewusst ausgedacht hat.

Zu einem Ende ist der Prozess allerdings noch nicht gekommen. Am 8. Januar um neun Uhr wird noch die Tochter des Angeklagten eine Aussage machen. Denn die Familie des Angeklagten ist vor Monaten wegen häuslicher Gewalt vor ihm geflohen. Außerdem wird der psychiatrische Sachverständige Christoph Mattern den psychischen Zustand des Mannes bewerten. Er wird einordnen, inwieweit der Angeklagte schuldfähig ist, denn er leidet angeblich unter den mentalen Folgen einer Kriegsverletzung.