Es wird in nächster Zukunft keinen Kaiserstrand mehr in Forchheim geben. Es steht nun fest, dass

das Projekt nicht weitergeführt wird. Das teilt die Erlanger Eventagentur Dinger+Boubaker in einer Pressemitteilung am Freitag mit.

Das Projekt war 2017 durch die Erlanger Agentur gestartet worden. Bereits nach der letzten, gemischt verlaufenen Saison war offengeblieben, ob es eine Fortsetzung gibt. Zunächst ermöglichte eine alte Holztreppe den Aufstieg zur Bastion. Inzwischen hat die Stadt eine massive Stahltreppe für rund 6000 Euro aufgestellt. Die Treppe wurde nicht aber nur für den "Kaiserstrand" gebaut, sondern auch für künftige Nutzungen auf der Bastion.

Kaiserstrand Forchheim: Erlanger Eventagentur begründet Entscheidung

Jan Dinger von der Eventagentur Dinger+Boubaker bedauert die vorzeitige Beendigung des Kaiserstrandes: "Es hat uns große Freude bereitet, dieses außergewöhnliche Projekt gemeinsam mit der Stadt Forchheim und vielen Partnern und Sponsoren auf die Beine zu stellen. Der Zuspruch war erfreulich gut. Das erste Jahr stimmte uns daher sehr zuversichtlich."

Diese Entscheidung wurde mit der Stadt Forchheim abgestimmt. Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein und Wirtschaftsförderer Viktor Naumann drückten ebenfalls ihr Bedauern aus, werden diesen Entschluss der Eventagentur Dinger+Boubaker aber selbstverständlich respektieren, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Rückblick

Wie bekannt, zerstörte ein Feuer wenige Wochen vor der Wiedereröffnung der zweiten Strandsaison im Frühjahr 2018 wesentliche Teile der gastronomischen Infrastruktur. Die Brandursache konnte bis heute nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren bereits eingestellt.

Entsprechend blieben die Veranstalter auch auf Ihrem Eigenschaden sitzen. "So kurz vor der Eröffnung der zweiten Saison wollten wir letztes Jahr natürlich nicht aufgeben. Viele Partner und Gäste haben sich auf einen WM-Sommer auf den Strand gefreut. So wurde kurzerhand eine Übergangslösung gebaut. Klar war aber auch, dass dies keine dauerhafte Lösung sein konnte und spätestens für die neue Saison wieder neu investiert werden müsste", so Ines Boubaker.

In Abwägung von Vertragslaufzeit, notwendiger Neu-Investition und Auslastung des Projektes in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Agentur nun dazu entschlossen, das Projekt nicht weiterzuführen.

Das Gelände wird in den nächsten Monaten zurückgebaut und an die Stadt zurückgegeben.

