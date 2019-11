Der gebürtige Forchheimer Lorenz Schramm berichtet über die Seenotrettung im Mittelmeer

Als in diesem Sommer italienische Behörden dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 das Anlaufen der Insel Lampedusa verweigern, erlebt der gebürtige Forchheimer Lorenz Schramm (29) diese Grenzerfahrung hautnah mit. Als Guest Coordinator war er auf der Mission mit Kapitänin Carola Rackete zuständig für die täglichen Bedürfnisse der Geretteten wie Wärme, Essen und Trinken.

Seit Oktober 2017 war Schramm auf insgesamt fünf Missionen als Krankenpfleger und als Guest Coordinator vor der libyschen Küste unterwegs. Schramm lebt und arbeitet als Krankenpfleger in Freiburg.

Wie sieht nach einer Seenotrettung der Alltag auf dem Schiff aus?

Lorenz Schramm: Wir probieren, einen strukturierten Tag zu haben. Drei Mal am Tag gibt es Essen. Dazwischen bieten wir verschiedene Aktivitäten an, damit sich keine Langeweile breit macht. Aktivitäten sind beispielsweise Klamottenausgabe, Sprachkurse oder Workshops. Frust ist das Gefährlichste für alle Beteiligten an Bord. Dann kann es zu Konflikten und anderen Problemen kommen. Es gibt immer etwas, das die Hoffnung zerstört. Beispielsweise als wir in Italien gezwungen wurden, nur Familien und Kranke von Bord zu lassen. Das war der Moment, als ich in den Gesichtern der Menschen gesehen habe, wie sie überlegen: Was muss ich tun, um da dabei zu sei?

Eine solche Grenzerfahrung waren auch die Tage, als der Sea-Watch 3 mit Kapitänin Carola Rackete das Anlaufen der Insel Lampedusa durch italienische Behörden verweigert wurde. Wie haben Sie diese Tage erlebt?

Die Stimmung an Bord war unglaublich schwierig. Mit jeder politischen Option, die verschwunden ist, überlegten die Leute mehr, ins Wasser zu springen. Es war permanent wie auf einem Pulverfass zu sitzen. Fast alle Geflüchteten haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Alles kann ein Trigger sein, dass sie in diese Belastungsstörung abrutschen.

Wie groß ist Ihre Angst in solchen schwierigen Situationen?

Die Angst habe ich nicht um mich, sondern um jedes einzelne Individuum: Ein Mensch springt über die Bordkante und ist weg. Oder verletzt sich selbst. Jeder unkontrollierte Sprung von der Bordkante ist etwas Gefährliches.

Welchen Schicksalen begegnen Sie an Bord?

Die Geschichten sind sehr ähnlich. Es geht um Folter, Gefangenschaft, sexuelle Gewalt. Den Satz, den ich am häufigsten in den verschiedenen Sprachen gehört habe ist: "Libyen ist die Hölle."

Die Menschen, die wir an Bord haben, haben Hoffnung auf große Menschenrechtsthemen. Es ist beeindruckend, wie sie Hoffnung auf ein besseres Leben haben. Außerdem bin ich gerührt von dem Vertrauen, dass sie mir ihre Geschichten erzählen.

Wie sieht der Alltag auf dem Schiff aus, wenn gerade keine Seenotrettung läuft?

Allgemeine Schiffsarbeit: Es ist ein permanenter Kampf gegen Korrosion und Salzwasser. Wenn wir in der "Search and Rescue-Zone" sind, sind vier Crewmitglieder im Ausguck. Sie suchen den Horizont mit Ferngläsern ab, beobachten den Schiffsradar. Das ist eine sehr ermüdende Tätigkeit. Gleichzeitig wissen wir: Das rettet Leben.

Wie reagieren Ihre Mitmenschen auf ihr Engagement?

Mein Umfeld ist sehr solidarisch. Ich nutze Unterstützungsangebote, um zu reden. Auch meine Familie ist solidarisch. Bei meinen Eltern ist natürlich auch Sorge dabei.

Haben Sie schon einmal an Ihrer Arbeit gezweifelt?

Nein. Es gibt Momente, in denen bin ich sehr frustriert. Wenn ich merke, es gäbe eine politische Lösung. Beispielsweise bei der Mission mit Carola Rackete. Da hätte die EU sagen müssen: Das ist mit den Menschenrechten nicht vereinbar, erst einmal dürfen alle Leute an Land und dann versuchen wir das politisch zu regeln. So etwas frustriert, aber nicht die Arbeit mit unseren Gästen. Das Gespräch führte Franziska Rieger.

Veranstaltung

Termin Der Forchheimer Lorenz Schramm berichtet am Freitag, 15. November, um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Anna (Forchheim) über die Seenotrettung im Mittelmeer.

Initiator Der gebürtige Forchheimer berichtet auf Einladung des Netzwerkes Asyl, der GEW und von Bündnis 90/Die Grünen über die Rettungsaktionen. Der Eintritt ist frei. red