Weitere Ermittlungen der Polizeiinspektion Ebermannstadt hinsichtlich beschädigter Bäumchen und Pflanzen in einem Garten in der Breitenbacher Straße in Ebermannstadt haben ergeben, dass offenbar ein Biber dort sein Unwesen getrieben hat. Eine vorsätzliche Sachbeschädigung konnte somit ausgeschlossen werden. pol