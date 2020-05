Defektes Notrufsystem lotst Rettungskräfte umsonst in Forchheimer Industriegebiet

Es ist früher Donnerstagnachmittag, 13.29 Uhr, als Zugführer Timo Sokol und 15 seiner Forchheimer Feuerwehrkameraden ihre Arbeitsplätze und heimischen Mittagstische verlassen - Einsatz! Verteilt auf fünf Fahrzeuge machen sich die Retter der Freiwilligen Feuerwehr auf den Weg zu einem gemeldeten Unfall mit Verletzten auf dem Parkplatz eines Industriebetriebs in der Simon-Hegele-Straße.

Kein Unfal, kein Verletzter

Trotz aller Routine fährt auch hier die Anspannung mit. Dort angekommen, merken sie aber schnell: Fehlalarm. Weder gibt es einen Unfall noch ist jemand verletzt. Sie informieren den Halter über den Defekt und packen zusammen. Ob die Rettungskräfte nach solchen Einsätzen frustriert zurückkehren? "Wir fahren lieber einmal zu viel raus als einmal zu wenig", sagt Timo Sokol im Gespräch mit dem FT. "Frustriert sind wir nach solchen Fehlalarmen nicht. Wir sind eher froh, dass nichts Schlimmes passiert ist."

Den Einsatz am Donnerstag löst ein technischer Defekt an einem abgestellten Kleintransporter aus. Weil dessen sogenanntes eCall-System fälschlicherweise den Notruf absetzt, informiert die Leitstelle sofort Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. "Dies war heuer der erste Fehlalarm durch eCall", sagt Sokol. 2019 gab es einen, dazu noch einen, nach dem sie wirklich jemanden retten konnten. Hinzu kämen einige Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen, die sich zahlenmäßig "aber in Grenzen" hielten.

Erreicht sie ein Notruf, dann haben Sokol und Kollegen nicht viel Zeit, um sich über mögliche Fehlalarme Gedanken zu machen. "Bis die Feuerwehr vor Ort nichts Gegenteiliges feststellt, gehen wir von einem Brand aus." Daher rücken sie stets in ausreichender Stärke aus. "Ist doch etwas passiert, verlieren wir sonst wertvolle Zeit."

eCall-Notrufsystem - was ist das?

eCall-Notrufsysteme sind seit März 2018 Pflicht in allen EU-Neufahrzeugen. Sie sollen bei einem Unfall automatisch und schnell Rettungskräfte informieren, vor allem wenn die Insassen des Fahrzeugs selbst nicht mehr in der Lage sind.