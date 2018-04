DAV Forchheim wächst jährlich um über 100 Mitglieder

Einen bunten Strauß vielfältiger Vereinsaktivität und eine große Bandbreite der Gruppenarbeit stellte der Vorsitzender Ulrich Schürr auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen Alpenvereins (DAV), Sektion Forchheim, vor.



Im gut gefüllten kleinen Saal der Jahnhalle zog Schürr eine erfreuliche Bilanz des Vereinsjahres. "Es liegt ein sehr arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Jahr hinter uns", sagte der Vorsitzende. Der Verein freut sich zum einen über einen großen Zuspruch zu seinen Veranstaltungen und Fahrten. Zum anderen legte Vorsitzender Schürr in seinem Rechenschaftsbericht dar, dass die Gruppenarbeit intensiv fortgesetzt und teilweise neu gestaltet worden ist.



Etliche Projekte organisatorischer Art konnten im abgelaufenen Vereinsjahr erfolgreich umgesetzt werden. So waren diese etwa Fortentwicklung der Geschäftsstellentätigkeit, der Ausbau der Präsenz in den neuen Medien, die Durchführung eines Alpinbasars und nicht zuletzt die Anschaffung und Bereitstellung eines eignen Sektions-Busses. Dieser ist seit Juli 2017 im Einsatz und wird von den einzelnen Gruppen sehr gut angenommen. "Ich freue mich, dass wir diesen lang ersehnten Wunsch unserer Mitglieder erfüllen konnten und dadurch das Gemeinschaftserlebnis für die Gruppen unterstützen können", erklärte Ulrich Schürr.



3100 Mitglieder

Die anhaltend gute Vereinsentwicklung spiegelt sich in der stetig steigenden Mitgliederzahl wider. Mit inzwischen rund 3100 Mitgliedern ist der Alpenverein Forchheim der größte Verein im Landkreis. "Pro Jahr verzeichnen wir einen Nettozuwachs von 100 bis 120 Mitgliedern", bilanzierte der Vorsitzende.



Auf eine gesunde finanzielle Situation konnte Schatzmeister Thomas Neubauer im Rahmen des Kassenberichts verweisen. Für seinen großen persönlichen Einsatz auch über seine Schatzmeistertätigkeit hinaus dankte ihm die Sektion sehr herzlich.



Gratulation und Dankesworte

Die Sektion Forchheim verabschiedete im Rahmen der Versammlung ihren bisherigen Felsbetreuer Heinz Arnold. Dieser koordinierte zehn Jahre lang die erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt und zur Betreuung der Kletterrouten in der Fränkischen Schweiz. Dazu gehören Arbeitseinsätze wie beispielsweise der Austausch beschädigter Sicherungseinrichtungen sowie die Mitarbeit bei der Ausarbeitung von Kletterkonzepten. "Die Vereinbarkeit von Klettern und Naturschutz ist uns als Alpenverein wichtig", erklärte Vorsitzender Schürr und bedankte sich für das große ehrenamtliche Engagement.



Heinz Arnold legte das Amt in neue Hände. Fritz Limmer, ein erfahrener und versierter Kletterer mit hervorragenden Detailkenntnissen der Kletterfelsen in der Fränkischen Schweiz, wird sich künftig um die Erschließung neuer Felsen und die Ausweisung neuer Routen im Sektionsgebiet kümmern.



Gruppenaktivitäten

Die Berichte mit abwechslungsreichen Bildpräsentationen der insgesamt neun Gruppen im Erwachsenenbereich zeigten das vielfältige Vereinsleben der Sektion. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Weißenohe, Michael Stumpf, präsentierte das von Theater über Wanderungen und vielen örtlichen Veranstaltungen gefüllte Programm der Gruppe. Dirk Sachse stellte die Touren der Bergsteigergruppe vor. Von den abwechslungsreichen und gut besuchten Aktivitäten der Freizeitgruppe berichtete Leiterin Karin Maisel. Die Freizeitgruppe bietet einmal pro Monat eine Veranstaltung an.



Die Leiter der DAV-Mountainbikegruppe, Christian Kupfer und Matthias Wölfel, freuten sich, dass sich die neu gegründete Gruppe gut entwickelt und etabliert hat. Thiemo Wenkemann erfreute mit einem abwechslungsreichen Beitrag zur Familiengruppe des Vereins. Schließlich nahmen noch die Skigruppenleiter Johanna Schürr und Matthias Wölfel die Zuhörer auf einen schwungvollen Bericht zu den nicht nur stets ausgebuchten, sondern auch sehr geselligen Fahrten der Skiabteilung.



Besonders erfreulich stellt sich nach wie vor die Situation im Bereich der DAV-Ausbildung dar. Der Ausbildungsleiter Hendrik Wagenseil freut sich über eine stetig steigende Nachfrage. Er stellte die Ausbildungsangebote der Sektion vor.



Bei den Kinder- und Jugendklettergruppen herrscht extrem hohe Nachfrage. Nach wie vor werden Klettergruppenleiter gesucht. Großes Lob ging an Jutta-Strom Haensch und ihr Team.