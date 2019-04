Das tun die Stadt Forchheim und Gärtner gegen die Trockenheit

Für Dieter Imiolczyk, der bei der Stadt Forchheim für den Anzuchtbetrieb, Wechselpflanzungen und die Parkanlagen zuständig ist, ist die Arbeit der nächsten Wochen klar: "Jetzt ist Gießen angesagt." Denn bereits vor Ostern wurden die Bepflanzungen in der Stadt abgeschlossen.

Imiolczyk sagt, der Niederschlag sei bisher in diesem Jahr noch schlechter gewesen als im vorherigen: "Seit Mitte März hat es wenig geregnet." Drei Fahrzeuge wurden bereits auf den Sommer umgerüstet. Das würde aber nicht genügen. Daher, so Imiolczyk, sei auch die Anschaffung von Elektrofahrzeugen geplant. Denn es gibt einiges zu tun. Im gesamten Stadtgebiet wurden Bäume gepflanzt. Und die brauchen Wasser.

Aber nicht nur die: an den Ortseingängen, vor der Klosterkirche, in der Kaiser-Heinrich-Straße, die Ehrengräber auf den Friedhöfen, da kommt einiges zusammen. Dabei greift die Stadt schon auf ein spezielles Standardprogramm aus robusten Blumen, die einige Trockenheit aushalten, zurück.

Die Situation wird kritisch

"Es wird kritisch", fasst Michael Klaus von Gartenbau und Friedhofsgärtnerei Klaus die Aussichten zusammen. Wenn nicht gegen Ende der Woche etwas Regen fällt, den er in seinem 50000 Liter fassenden Regenbecken auffangen kann, würde es in den kommenden Wochen wenig entspannt.

Auch er muss sich genau überlegen, welche Blumen er auf die Gräber pflanzt. Denn er sagt: "Auf dem Friedhof ist es schwierig, auf den Balkonen weniger." Damit meint Klaus, dass die Blumenfreunde zu Hause immer vor Ort sind, um regelmäßig zu gießen. Auf den Gräbern müssen je nach Lage Blumen stehen, die auch mal Trockenphasen ohne große Schäden überstehen. Gottesaugen seien sehr beliebt, aber auch Sonnenbegonien oder stehende Geranien können mit dem gerade herrschenden Klima umgehen.

Das heißt, bekommt eine Grabfläche morgens Sonne ab, steht in der heißen Mittagssonne aber im Schatten, ist das nicht besonders problematisch. Aber das trifft eben nicht immer zu. Petunien oder andere Balkonpflanzen sind etwas empfindlicher. Ein Tipp von Klaus ist die Dipladenia, von der es nicht nur heißt, dass sie relativ wenig Wasser brauche, sondern auch, dass ihre Farben dadurch noch kräftiger würden.

Wiesen und Weiden für Bienen

Für die Stadt kommen in diesem Jahr verstärkt noch besondere Blumenwiesen und Bienenweiden hinzu. Die Saatmischungen dafür kommen von der Landesanstalt für Gartenbau in Veitshöchheim, erzählt Imiolczyk. Die Stadt Forchheim habe zwar in den letzten Jahren bereits auf die Mischungen für Bienen und Insekten zurückgegriffen, aber die Flächen sollen in diesem Jahr noch weiter ausgeweitet werden.

Das heißt, die jahreszeitlich zu wechselnden Zierblumen fürs Auge müssen genauso gepflegt und gegossen werden wie die Bäume für den Sauerstoffhaushalt und das Begleitgrün für Bienen und andere Insekten. Das gilt nicht nur für die Gartenbauamt der Stadt oder Friedhofsgärtner wie Michael Klaus, sondern auch für alle Hobbygärtner auf Balkonen, Schreber- oder Vorgärten. Wie man sich auch vorbereitet, ums Gießen kommt niemand herum - ob es nur ein heißer Sommer wird oder den Hitzesommer des letzten Jahres noch überbietet.