Dank an die Seniorenbeauftragte Gisela Norbach

Wie sieht der neue Kindergarten "Nürnberger Straße" in Neunkirchen am Brand aus? Eine Vorstellung der vom Bauausschuss empfohlenen Variante haben die Gemeinderäte bekommen. Abgesprochen wurde die Planung hinsichtlich möglichen Lärms aufgrund der spielenden Kinder mit den Nachbarn, der Mittelschule Neunkirchen am Brand. Angewendet werden soll die Reggio-Pädagogik. Das bedeutet, kleinere Werkstätten kommen zum Einsatz. Das Gebäude soll in zweigeschossiger Skelettbauweise erstellt werden, ohne Keller. Im Erdgeschoss befindet sich der Ankunftsbereich mit einer großen Garderobe und einem Bistro. Dritter Bürgermeister Andreas Pfister (SPD), der den erkrankten Bürgermeister vertrat, merkte an, dass gerade geprüft werde, ob die "Küche" auch den Kindergartenbetrieb übernehme. Die Mittelschule hat bereits eine Mensa, die auch für Kindertagesstätten kocht. Im rechten Teil im Erdgeschoss sind dann die Aktivräume vorgesehen. Christian Böckmann (FWG) missfiel, dass neben dem Bewegungsraum der Leseraum vorgesehen sei. Das könnte sich gegenseitig beeinflussen. Die Räume seien noch verschiebbar und würden mit den Nutzern abgesprochen, versicherte die Architektin. Der Krippenbereich wird dann im Obergeschoss sein. Selbst ein eigener Dachgartenbereich sei möglich. Der neue Kindergarten wird barrierefrei, alle Räume und die Dachterrasse können problemlos erreicht werden. Eine Selbstversorgerküche mit Lagerräumen und der angegliederten Mensa soll ist ein wesentliches Merkmal der Kita.

Bebauungsplan genehmigt

Der Bebauungsplan Hemmerleingelände wurde gebilligt. Katja von Dobschütz vom Büro Grosser, Seeger und Partner legte die eingearbeiteten Veränderungen vor. So wurde die vom Gemeinderat gewünschte Verkehrszählung in der Gräfenberger Straße durchgeführt und ausgewertet. Ins Schallgutachten flossen die Ergebnisse ein. Auch der Knotenpunkt Hemmerleinstraße/Gräfenberger Straße wurde überprüft und der durch den Neubau zu erwartende Verkehr ermittelt. Das Ergebnis: Der Knotenpunkt hat die Leistungsfähigkeitsstufe A; das heißt, er kann alles aufnehmen. Auch das Schallgutachten wurde überarbeitet. Durch die Verschiebung des Blockheizkraftwerks ändern sich die Schallwerte ein wenig, sind aufgrund der veränderten Lage verträglicher. Die öffentliche Grünfläche wird an den Markt abgetreten. Auch einzelne E-Ladesäulen könnten errichtet werden, wurde Ute Löfflers (ÜWG) Anfrage beantwortet.

Verabschiedung

Für die Senioren viel bewegt hat Gisela Norbach. Unermüdlich setzte sich die Seniorenbeauftragte der Marktgemeinde für die Belange der älteren Menschen ein. Ihr war es ein Anliegen, dass diese gut beraten und so lange wie möglich selbstständig leben können. Nicht zuletzt wurde auf ihre Initiative ein Seniorenbeirat gewählt und im evangelischen Gemeindehaus ein neuer Raum für die Arbeit des Seniorenbeirats gefunden. Nun zieht sich Gisela Norbach aus familiären Gründen zurück. Das Amt der Seniorenbeauftragten hat sie deshalb niedergelegt. "Der Seniorenbeirat war neu. Aber ohne die Unterstützung des Gemeinderats wäre die Arbeit nicht möglich gewesen", bedankte sich Norbach. "Die Seniorenarbeit ist mein Herzblut", betonte sie und versprach, auch weiterhin im Seniorenbeirat zu bleiben. Dritter Bürgermeister Andreas Pfister (SPD) überreichte ein Präsent und einen Blumenstrauß mit dem Dank der Gemeinde.