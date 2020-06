Starker Regen und Gewitter - so sah der Sonntagmorgen (14.06.2020) in Oberfranken aus. Kurze Zeit später wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in Hallerndorf (Lkr. Forchheim) alarmiert. Der Verdacht: Ein Blitzeinschlag könnte das Feuer entfacht haben. Als die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, stieg schon eine leichte Rauchwolke aus dem Wohnhaus auf. In der Folge bekämpften die Feuerwehrleute mit 70 Einsatzkräften und zwei Drehleitern den Brand. Während der Löscharbeiten machte das Wetter den Einsatzkräften weiter zu schaffen. "Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Witterung schwieriger als sonst", sagt Christian Sailer der Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Forchheim. Laut Auskunft der Polizei vor Ort könnte tatsächlich ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst haben, allerdings dauern die Ermittlungen hierzu noch an. Die gute Nachricht: Über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Foto: NEWS5 / Merzbach Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/18062 Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)

