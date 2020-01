CSU Hausen freut sich über "optimale Mischung"

Die Hausener CSU präsentierte sich bei der Nominierungsversammlung für den Gemeinderat mit einer laut Pressemitteilung "bemerkenswert starken" Kandidatenliste. Im voll besetzten Sportheim in Hausen begrüßte der Fraktionsvorsitzende Franz-Josef Ismaier die zahlreich gekommenen Gäste und Mitglieder.

Das erklärte Ziel, so Ismaier, sei es, mit Bernd Ruppert den Bürgermeister zu stellen und eine größtmögliche Anzahl der Gemeinderatssitze zu erhalten. Ismaier appellierte an die politischen Mitbewerber, sich untereinander - auch im Wahlkampf um den Posten als Bürgermeister - immer gegenseitig mit Respekt und Fairness zu begegnen.

Weiterhin führte Ismaier an, dass der Zweite Bürgermeister Bernd Ruppert momentan von allen Seiten an eine Vielzahl von "liegengebliebenen Aufgaben" erinnert werde. Er arbeite "unermüdlich und konsequent an der Abarbeitung und zielorientierten Umsetzung. Dennoch können nicht auf einmal alle offenen Anträge der letzten sechs Jahre in kurzer Zeit erledigt werden".

Bernd Ruppert bestätigte dies und gab einen kurzen Einblick über die aktuelle Situation in der Gemeindeverwaltung. Wenn man bedenke, dass sogar aus dem Jahr 2017 stammende Anträge erst jetzt angepackt würden, so könne man sich vorstellen, um welche Größenordnung es sich handele.

Die CSU Hausen freue sich, dass mit der spontanen Aktion an Silvester "Gemeinsamer Start ins neue Jahr" am alten Feuerwehrhaus ein ordentlicher Betrag aus dem Verkauf der Getränke erreicht werden konnte. Der Erlös über 450 Euro fließe je zu einem Drittel an die drei im Gemeindegebiet ansässigen Kindertageseinrichtungen.

Franz-Josef Ismaier verwies auf die 16 Kandidaten der CSU-Gemeinderatsliste: "Wir haben eine optimale Mischung aus neuen Leuten, in Kombination mit langjährigen Erfahrungsträgern, welche auf eine ausgesprochene Fachkenntnis zurückgreifen können. Ebenso ist die Mischung von Frauen- und Männeranteil gelungen. Die unterschiedlichen Berufssparten reichen von Akademikern, Beamten, über Handwerk und Landwirtschaft bis hin zu sozialen Berufen."

Die Vorstellungsrunde der anwesenden Gemeinderatskandidaten schloss ich an. Ganz deutlich kristallisierten sich die Themen Kommunikation, Tradition, parteiübergreifendes Zusammenarbeiten, zielorientiertes Vorgehen mit Weitblick und Einbeziehung von Jung und Alt für ein gemeinsames Miteinander für Hausen und Wimmelbach heraus.

Überwältigend waren die einstimmigen Unterstützungszusagen für den Bürgermeisterkandidaten Bernd Ruppert. Die Kompetenz in den langen Vertretungszeiten und der Führungsstil sowohl in der Verwaltung als auch in den Gemeinderatssitzungen seien für alle Kandidaten überzeugend.

Von den zahlreich erschienenen interessierten Zuhörern durften lediglich 23 der anwesenden Mitglieder abstimmen. Die Wahl wurde vom Vorsitzenden der CSU-Kreistagsfraktion, Edwin Dippacher, geleitet, der in Vertretung des Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Michael Hofmann agierte, der wegen einer anderen Veranstaltung verhindert war. Im Laufe des Abends kam er noch hinzu und hielt eine kurze Rede.

Die Liste

Die CSU-Liste: 1.Bernd Ruppert, 2. Franz-Josef Ismaier, 3. Katja Steinbrenner, 4. Renate Kupfer, 5. Daniel Singer, 6. Heike Wagner, 7. Corina Grimm, 8. Sacha Bauer, 9. Helmut Vollmann, 10. Sonja Schrüfer, 11. Manuel Heilmann, 12. Georg Krauß, 13. Lydia Kaiser-Stark, 14. Stefan Welker, 15. Markus Sauvageot, 16. Robert Müller.