CSU Effeltrich nominiert Bürgermeisterkandidatin

In der laut Pressemitteilung gut besuchten Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbandes Effeltrich und Gaiganz stand die Neuwahl des Vorstands und die Nominierung des Bürgermeisterkandidaten für die Wahl 2020 an. Peter Lepper hatte zuvor sein Amt als Vorsitzender niedergelegt und seinen Wechsel zu den Freien Wählern verkündet.

Der CSU-Landtagsabgeordnete und Forchheimer Kreisvorsitzender Michael Hofmann führte die Wahl durch. Der stellvertretende Vorsitzende Tobias Hofmann schlug Christine Bertholdt als neue CSU-Ortsvorsitzende vor. Sie wurde von der Versammlung einstimmig gewählt.

Wolfgang Erner wurde als neuer stellvertretender Ortsvorsitzender ebenfalls einstimmig gewählt. Den freiwerdenden Posten als Beisitzer übernimmt zukünftig Uli Werner. Er wurde als neues Mitglied im Vorstand begrüßt. Für die Position des Ersatzdelegierten wurde Martin Haensel gewonnen. Danach stand die Wahl des Bürgermeisterkandidaten zur Kommunalwahl an. Anne Bayer brachte den Vorschlag aus dem Gremium, Christine Bertholdt als CSU-Spitzenkandidatin für Effeltrich und Gaiganz zu nominieren. Dieser Vorschlag wurde ebenfalls einstimmig von der Versammlung bestätigt.

Christine Bertholdt bringe nach Ansicht des CSU-Ortsverbands die nötige Erfahrung, Weitsicht und Bürgernähe mit. Sie habe bereits über zwei Jahrzehnte lang das Vertrauen der Bürger gewinnen können. Sie ist 23 Jahre im Gemeinderat und im Rat der Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich-Poxdorf - zudem Rechnungsprüfungsvorsitzende und im Abwasserverbandsrat Baiersdorf.

Die Aufstellungsversammlung für die Listenkandidaten zusammen mit der ÜWG (Überparteiliche Wählergemeinschaft) wird im Herbst stattfinden. CSU-Stammtische finden jeden zweiten Dienstag im Monat statt. Zu erreichen ist der Ortsverband per Facebook über die Seite CSU-ÜWG Effeltrich/Gaiganz oder per E-Mail an die Ortsvorsitzende rcbertholdt@gmx.de.