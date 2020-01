CSU Dormitz widerspricht dem Bürgermeister

Bereits in der Bürgerversammlung im November war der Landkreiswechsel von Dormitz Thema einer Bürgeranfrage. Damals war berichtet worden, dass an Stammtischen und in Sportheimen darüber diskutiert werde, dass im Gemeinderat dazu eine Abstimmung stattgefunden habe. Am Stammtisch anwesende Gemeinderäte hätten dies bestätigt. Beim Stärkeantrinken der CSU im Januar wurde nun Hermann Ulm (CSU) befragt, ob er als Landrat davon gewusst habe und welche Folgen sich für Dormitz ergeben hätten.

Da laut Pressemitteilung der CSU Dormitz die Nichtöffentlichkeit dieses Themas mittels der mündlichen Verlautbarungen von Bürgermeister Holger Bezold (FW) aufgehoben worden sei, dürfe der CSU-Ortsverband Folgendes hinzufügen: Es sei keineswegs so, wie der Bürgermeister jetzt im Gemeinderat sagte, dass über den Landkreiswechsel "im Frühjahr 2018 in einer nichtöffentlichen Sitzung gesprochen und das Thema nie weiterverfolgt" worden sei. Bürgermeister Bezold habe in der Sitzung vom 26. Juli 2018, wieder im nichtöffentlichen Teil, den Tagesordnungspunkt aufgenommen, welcher lautete: "Wechsel des Landkreises von Forchheim nach Erlangen-Höchstadt; Beschlussfassung zur Überprüfung der rechtlichen Möglichkeiten sowie deren Erfolgsaussichten."

Über diesen Tagesordnungspunkt hat der Gemeinderat gemäß Geschäftsordnung auch abgestimmt. Seitens der CSU seien in der Diskussion Gründe gegen einen Wechsel vorgetragen worden: Die höhere Kreisumlage von fünf Prozentpunkte entspricht derzeit circa 100.000 Euro pro Jahr. Die Mittel würden dauerhaft für dringend notwendige Investitionen im Gemeindebereich fehlen. Für die Gemeinde würde auch die um zehn Prozent höhere Förderung des Freistaats Bayern für Baumaßnahmen entfallen, da der Landkreis Erlangen-Höchstadt nicht zum Raum mit besonderem Bedarf zählt. Dormitz würde den Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz-Hetzles-Kleinsendelbach verlieren und über keine bürgernahe Verwaltung am Ort mehr verfügen. Ob die Selbstständigkeit der Gemeinde Dormitz überhaupt weiter Bestand hätte, sei keinesfalls gesichert. Das Innenministerium könnte in einem solchen Falle auch die Eingemeindung nach Uttenreuth verfügen.

Weiter führt die CSU um ihren Ortsvorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten Christoph Schmitt aus: "Die Grundschule in Dormitz konnte in der Vergangenheit oftmals nur durch die Schüler der Gemeinde Kleinsendelbach im Rahmen des Schulverbandes der VG-Gemeinden aufrechterhalten werden. Es ist zumindest fraglich, ob dauerhaft ein Schulverband über die Landkreisgrenzen fortbestehen würde, die Grundschule am Ort wäre somit gefährdet. Für die Mittelschüler unserer Gemeinde besteht mit dem Markt Neunkirchen am Brand ein Mittelschulverband. Dieser Schulverband hat in den letzten Jahren erhebliche Investitionen getätigt. Wenn an der Mittelschule für Uttenreuth in Spardorf die Schülerzahlen fehlen, würden unsere Schüler nach einem Landkreiswechsel ebenfalls dort beschult."

Die CSU-Gemeinderäte hätten deshalb in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung gemeinsam mit den Gemeinderäten des Überparteilichen Wählerblocks (ÜWB) "gegen den Antrag des Bürgermeisters gestimmt". Die Gemeinderäte der Freien Wähler hätten den Antrag unterstützt. Zwei Gemeinderäte nahmen nicht an der Sitzung teil. Bei der Abstimmung ergaben sich somit sechs Stimmen für eine Weiterführung der Überprüfung der rechtlichen Möglichkeiten des Landkreiswechsel bei sieben Gegenstimmen. Der Antrag war damit abgelehnt.

"Abgesehen davon, dass eine solche Entscheidung keinesfalls in einer nichtöffentlichen Sitzung behandelt und entschieden werden durfte, ist jeglicher Grund für die Nichtöffentlichkeit mit dem ablehnenden Beschluss entfallen", meint Christoph Schmitt. Der gesamte Vorgang hätte nach den gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung längst veröffentlicht werden müssen.