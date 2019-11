CSU Baiersdorf hat ihre Stadtratskandidaten nominiert

Der CSU-Ortsverband stellte im Kulturzentrum Jahnhalle vielen Bürgern 20 hochmotivierte Frauen und Männer vor, die bereit sind, zur Kommunalwahl am 15. März 2020 zu kandidieren. Bürgermeister Andreas Galster, der auch die Wahl leitete, brachte in seinem Grußwort die feste Überzeugung zum Ausdruck, dass diese Mannschaft mit ihrer "breit gefächerten Kompetenz, ihrem Verantwortungsbewusstsein und Motivation" zum Erfolg der CSU in Baiersdorf führen werde.

Die persönliche Vorstellung übernahm die Ortsvorsitzende Dorothea Neubauer. Sie ließ spüren, dass bei der Auswahl der Kandidaten viel Wert darauf gelegt worden sei, Frauen und Männer zu finden, die sich zukünftig mit Herz und Verstand für Baiersdorf und alle Mitbürger einsetzen werden. Ein breiter Themen-Bogen wurde gespannt: Kinder- und Jugendliche, Schulen und Kindertagesstätten stehen genauso im Fokus der Kandidaten wie die ältere Generation. Eine positive Weiterentwicklung von Baiersdorf stehe für alle an oberster Stelle, wie angemessenen bezahlbaren Wohnraum zu bieten, Betriebsansiedlungen beziehungsweise Erweiterungen der Baiersdorfer Unternehmen zu fördern und damit Arbeitsplätze zu generieren und zu sichern. Alle legen laut Pressemitteilung größten Wert auf Klimaschutz und den Schutz der Umwelt. Alle vertreten demnach die Meinung, dass dieser Wandel nur dann erfolgreich vollzogen werden könne, wenn dies ein Gemeinschaftsprojekt von Politik, Verwaltung und den Bürgern sei. Dazu seien alle gesellschaftlichen Bereiche, alle Bürger mit einzubeziehen. Das Miteinander, der Respekt anderen gegenüber und die Wertschätzung des Ehrenamtes seien für ein Wohlfühlgefühl in Baiersdorf ebenso wichtig wie eine intakte Infrastruktur, die es zu erhalten und weiter auszubauen gelte.

Die Liste

Die CSU-Stadtratsliste: Dorothea Neubauer, Gerhard Endres, Alois Ritter, Barbara Baader, Rainer Kauschke, Werner Reinhardt, Werner Stadter, Regina Dräger, Matthias Wolff, Thomas Seybert, Peter John, Christoph Lepper, Felix Bayer, Harald Müller, Helmut Nießer, Olaf Schweigert, Fryderyk Galster, Gisela Lawaczeck, Karl Heinz Peppel, Ferdinand Thiemann.