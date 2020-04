Die Stadt Forchheim schlägt Alarm: Die öffentlichen Mülleimer quellen von Hausmüll über, Parkanlagen, Grünflächen und sonstige öffentliche Plätze werden seit Kurzem vermehrt durch privaten Hausmüll und durch wild abgelagertes Grüngut verunreinigt. Die Stadtverwaltung bittet eindringlich darum, die üblichen Entsorgungswege zu nutzen. Laut Angaben des Landratsamts Forchheim erfolgt die Müllabfuhr planmäßig.

"Wir haben zurzeit einen erheblichen Mehraufwand bei der Reinigung von öffentlichen Straßen und Plätzen festgestellt. Die Vermüllung des öffentlichen Raumes nimmt in letzter Zeit stark zu", stellt Walter Mirschberger, Leiter des Referats 5, das für die Stadtreinigung verantwortlich zeichnet, fest. " Es scheint so", ergänzt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), "dass in Zeiten der Corona-Pandemie, in der die Menschen vermehrt zu Hause leben und arbeiten, insgesamt die Menge an Hausmüll zugenommen hat. Wir vermuten, dass manche Menschen gewisse Entsorgungsprobleme haben, da einige Entsorgungswege wie beispielsweise die Deponie Gosberg und die Wertstoffhöfe des Landkreises zurzeit nicht genutzt werden können. Es kann aber nicht die Lösung sein, nun den privaten Müll im öffentlichen Raum zu entsorgen und Arbeitskraft und Kosten für die Müllbeseitigung der Allgemeinheit aufzulasten."

Priorität Müllabfuhr - private Entsorgung auf ein Minimum beschränken

Das Landratsamt Forchheim gibt auf seiner Homepage zur Abfallwirtschaft folgende Hinweise: Da trotz Katastrophenfall und Ausgangsbeschränkung die Anlieferungen von "nicht zwingend zu entsorgenden Abfällen und Wertstoffen überhandgenommen haben", ist das Entsorgungszentrum Deponie Gosberg seit 30. März für private Anlieferer geschlossen. Gewerbliche Anlieferungen sind weiterhin möglich. Der Betrieb der Müllabfuhr hat Priorität. Aufgrund der aktuellen Situation (Katastrophenfall und Ausgangsbeschränkung) sind Abfallentsorgungen auf ein Minimum zu beschränken. Dies betrifft vor allem Grüngut. Alternativen hierzu wären Zwischenlagerung oder Kompostierung auf dem eigenen Grundstück oder Entsorgung über die Biotonne.