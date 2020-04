Coronavirus in Forchheim: 148 Infizierte - zunehmende Vermüllung öffentlicher Plätze

So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus. Auch die Region in und um Forchheim ist betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 06.04.2020, 11.38 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 148

Wie der Landkreis Forchheim vermeldet, ist die Zahl derer, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, im Raum Forchheim inzwischen auf 148 gestiegen (Stand 6. April 2020, 8 Uhr).

Update vom 03.04.2020, 11.45 Uhr: Mülltonnen quellen über - Forchheim schlägt Alarm

Die Stadtverwaltung Forchheim stellt eine zunehmende Vermüllung des Stadtbereichs fest. Die öffentlichen Mülleimer quellen von Hausmüll über. Die Stadtverwaltung bittet eindringlich darum, die üblichen Entsorgungswege zu nutzen. Die Müllabfuhr erfolgt laut Angaben des Landratsamt planmäßig. Nähere Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel.

Update vom 01.04.2020, 15.20 Uhr: Landratsamt meldet weitere Fälle - Tests jetzt auch nach Überweisung vom Hausarzt

Das Landratsamt Forchheim hat am Mittwochnachmittag (01.04.2020) bekannt gegeben, dass die Zahl der Coronavirus-Infizierten im Landkreis auf 98 gestiegen ist. 20 Menschen gelten bisher als genesen.

Zudem weist die Behörde auf die Ausweitung der Abstrichstelle im Landkreis hin. Nach wie vor werden Kontaktpersonen ersten Grades vom Gesundheitsamt verständigt und erhalten telefonisch einen individuellen Termin zum Testen. Diese Tests führt weiterhin das Gesundheitsamt Forchheim mit Unterstützung des Personals des BRK durch.

Zusätzlich können aber ab sofort auch Personen auf Überweisung des Hauarztes oder der kassenärztlichen Vereinigung (116 117) getestet werden. Die Stelle ist am Nachmittag nur für Personen mit einem Untersuchungsauftrag der kassenärztlichen Vereinigung und mit Überweisung durch den Hausarzt vorgesehen. Spontane Besuche ohne Auftrag sind zwecklos.

Zu beachten ist folgender Ablauf: Personen, die Symptome haben, rufen wie bisher ihren Hausarzt an. Alternativ können sie den Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) unter der Nummer 116 117 kontaktieren. Der Hausarzt oder die KVB bestimmen dann, ob ein Test gemacht wird, nehmen die Daten auf und geben diese an das Landratsamt weiter. Ein Team am Landratsamt kontaktiert dann die einzelnen Patienten telefonisch und vereinbart individuelle Termine an der Abstrichstelle.

Die Person fährt im Auto zur Abstrichstelle und bleibt im Auto sitzen. Die Person schreibt ihren Vor- und Nachnamen sowie das Geburtsdatum groß auf einen Zettel, den sie in die Windschutzscheibe des Autos legt. Am Kontrollpunkt wird der Name mit der gemeldeten Liste bei geschlossenem Fenster überprüft. Nur wer vom Hausarzt oder der KVB gemeldet worden ist, kann mit dem Auto passieren und zum Parkplatz vor der Herder Sporthalle fahren. Dort bleibt die Person im Auto sitzen, lässt das Fenster herunter und der Abstrich wird entnommen. Die Stelle ist dafür mit Ärzten der KVB und Personal des BRK ausgestattet. Dieses Drive-by-Verfahren hat den Vorteil, dass ein Ansteckungsrisiko minimiert wird. Für Personen, die kein Auto zur Verfügung haben, wird ein gesonderter Termin vereinbart.

Die beschrifteten Proben des Gesundheitsamtes vom Vormittag werden dann gesammelt ins Labor des Landesamtes für Gesundheit- und Lebensmittelsicherheit in Erlangen gebracht. Die Proben der KVB werden gesammelt in ein Labor in Nürnberg gebracht. Nach Vorliegen der Ergebnisse werden die einzelnen Personen kontaktiert. Bei der Abstrichstelle erfolgt keine Behandlung, Untersuchung oder Diagnostik der jeweiligen Personen. Es wird nur der Abstrich entnommen. Wichtig: Alle Patienten müssen ihre Versicherungskarte der Krankenkasse mitbringen.

Update vom 31.03.2020, 16.19 Uhr: Zweiter Todesfall im Kreis Forchheim

Wie das Landratsamt Forchheim am Dienstagnachmittag (31. März 2020) berichtet, ist ein zweiter Mann aus dem Landkreis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der 70-Jährige wurde zuletzt auf der Intensivstation des Klinikums Forchheim-Fränkische-Schweiz beatmet. Der Mann hatte mehrere Vorerkrankungen. Weiterhin sind 86 Personen aus Stadt und Landkreis Forchheim mit dem Coronavirus infiziert. Bisher gelten 20 Menschen als genesen.

Update vom 30.03.2020, 13.00 Uhr: Zahl der Infektionen im Landkreis Forchheim steigt auf 86

Aktuellen Angaben des Landratsamts zufolge gibt es im Landkreis Forchheim 86 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen (Stand: 30.03.2020, 8.00 Uhr).

Die Behörde verweist auf die Aktion "Pflegepool für Bayern", wonach das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Pflegenden in Bayern alle Personen mit einer Ausbildung oder Erfahrung in einem pflegerischen Beruf sowie Medizinisch-technische Assistenten (MTRA, MTLA) und Medizinische Fachangestellte (MFA) um Unterstützung bittet. Weitere Informationen gibt es hier.

Update vom 26.03.2020, 12.45 Uhr: Erster Coronavirus-Toter aus Forchheim

Ein Mann aus dem Landkreis Forchheim ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das gab das zuständige Landratsamt am Donnerstagmittag (26. März 2020) bekannt.

Dabei handelt es sich um einen 85-Jährigen. Er war in Behandlung in einer Klinik in Bayern. "Er war gesundheitlich vorbelastet", heißt es von Seiten der Behörden.

Weitere Informationen zur Lage im Forchheimer Klinikum finden Sie hier.

Update vom 26.03.2020, 11.00 Uhr: 45 Infizierte in der Region Forchheim

Mittlerweile gibt es 45 Coronavirus-Infektionen in der Region in und um Forchheim.

Update vom 23.03.2020, 11.45 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen - Fallzahlen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte.

Derzeit spricht das Landratsamt weiter von 19 Fällen im Kreis Forchheim. Das "Robert-Koch-Institut" vermeldet hingegen 25 Fälle.

Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 18.03.2020: WhatsApp-Kettenbrief zu Coronavirus sorgt in Forchheim für Verunsicherung

Aktuell kursiert in Forchheim eine Sprachnachricht via WhatsApp: Darin ist die Rede davon, dass derzeit zwei schwerstkranke Coronavirus-Patienten im Forchheimer Krankenhaus behandelt werden. Sie seien jeweils 60 Jahre alt und an Herz- sowie Lungenmaschinen angeschlossen.

Dabei handelt es sich um eine Falschmeldung. Das berichtet Kreisrat Sebastian Wiegärtner via Facebook. Er hat eigenen Angaben zufolge beim zuständigen Landratsamt nachgefragt.

Der Verfasser der Sprachnachricht werde bereits ermittelt, so Wiegärtner weiter. "Ich verurteile solche Taten und kann nicht verstehen, wie jemand in der Lage ist in der momentanen Situation für solch eine Verunsicherung bei unseren Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen", so der FDP-Politiker.

Auch das Klinikum Forchheim - Fränkische Schweiz warnt auf seiner Facebook-Seite vor der Nachricht. Es sei lediglich ein Patient in stationärer Behandlung. Der Rest sei "reine Panikmache".

Aktuell sind in der Region Forchheim acht Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Update vom 17.03.2020: Aktuell acht bestätigte Fälle im Landkreis Forchheim

Im Landkreis Forchheim gibt es vier weitere bestätigte Fälle. Alle Patienten befinden sich in Quarantäne, wie das Landratsamt Forchheim am Dienstagnachmittag (17.03.2020) mitteilte.

Eine Person befindet sich demnach aktuell im Klinikum Forchheim - Fränkische Schweiz. Dort war bereits eine Infektionsstation in Vorbereitung der Corona-Situation eingerichtet worden. Auf dieser werde der positiv getestete Patient nun entsprechend medizinisch versorgt.

"Es gelten alle Hygiene- und Quarantänemaßnahmen, die für solch einen Fall vorgesehen sind. Mit der Situation wird verantwortungsvoll umgegangen, es besteht momentan kein Anlass zur Beunruhigung" erklärt der Ärztliche Direktor des Klinikums Prof. Dr. med. Jürgen Gschossmann.

Alle Kontaktpersonen seien bereits vom Gesundheitsamt verständigt worden und befänden sich in häuslicher Quarantäne, so das Landratsamt weiter. Durch den Ausruf des Katastrophenfalls ist das Landratsamt mit zusätzlichen Aufgaben zur Sicherheit der Bevölkerung und Eindämmung des Virus betraut. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Verwaltung im Landratsamt ist ab Mittwoch (18.03.2020) Parteiverkehr nur noch in dringenden Angelegenheiten im Rahmen einer vorherigen Terminvereinbarung möglich. Ansonsten ist das Amt für Bürger nur noch telefonisch erreichbar. Dies gilt für alle Standorte - Forchheim, Ebermannstadt, Neuses und Hiltpolstein - gleichermaßen.

Update vom 15.03.2020: Maßnahmen zum Schutz vor Coronavirus

Um eine weitere Ausbreitung des Corona Virus zu unterbrechen oder zumindest zu verlangsamen hat das Landratsamt Forchheim eine Allgemeinverfügung für Veranstaltungen erlassen. Danach werden ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt.

In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt darauf hin, dass Behördenbesuche auf unvermeidliche und nicht verschiebbare Fälle zu begrenzen sind. Bitte nutzen Sie statt einer persönlichen Vorsprache die Kontaktmöglichkeiten per Email und Telefon.

Um die Erreichbarkeit der Notgruppen in den Schulen zu gewährleisten, fahren die Schulbusse am Montag, 16.03.2020, regulär. Lediglich die Verstärkerbusse fahren nicht. Am Montag wird entschieden, welche Fahrten eingestellt werden. Hiervon nicht betroffen sind die regulären Linienverkehre, die auch für Schulfahrten genutzt werden. Hier gibt es keine Einschränkungen. Neben den Schulen werden auch die Turnhallen des Landkreises für den außerschulischen Sport bis zum 19.04.2020 geschlossen.

Update vom 13.03.2020: Drei neue Infizierte bestätigt

Im Landkreis Forchheim gibt es drei weitere bestätigte Fälle. Zusätzlich zum 1. Fall einer Lehrkraft des Gymnasiums Fränkische Schweiz wurden drei weitere Personen positiv auf das neue Coronavirus getestet.

Eine Mutter sowie ihr zweijähriges Kind aus der Stadt Forchheim haben sich infiziert. Das Kind hat sich bei den Großeltern in Niederbayern angesteckt. Es hat keine Gemeinschaftseinrichtung besucht.

Ein 57-jähriger Mann aus Forchheim hat sich beim Skiurlaub in Südtirol angesteckt. Nach seiner Rückkehr hat er sich direkt in häusliche Quarantäne gegeben.

Alle Kontaktpersonen wurden bereits verständigt und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Meldung vom 11.03.2020: Lehrkraft infiziert

Eine Lehrkraft des Gymnasiums Fränkische Schweiz in Ebermannstadt wurde positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, wie das zuständige Landratsamt am Mittwoch (11. März 2020) mitteilt. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, hat das Amt nicht veröffentlicht. So geht es für die fast 900 Schüler jetzt weiter.

Das Gymnasium wurde vorsorglich bis zum 20. März 2020 geschlossen, um Kontaktketten zu unterbrechen. Einen Überblick über alle Schulschließungen in Franken finden Sie hier. Einen konkreten Ansteckungsverdacht für Schülerinnen und Schüler gebe es derzeit nicht, dennoch empfiehlt das Landratsamt den Kontakt zu anderen Menschen zu reduzieren und möglichst zuhause zu bleiben.

Im FT-Interview erklärt der Forchheimer Chefarzt, was passiert, wenn sich jemand aus dem Landkreis infiziert.