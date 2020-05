Im Zuge der Corona-Krise ist der Ölpreis auf einen historischen Tiefstand gesunken. Ende April sah es, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, am Ölmarkt so schlecht aus, dass erstmals überhaupt der Preis für einen Terminkontrakt auf das US-Öl WTI in den negativen Bereich fiel. Das heißt: A...