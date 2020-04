Auf den Straßen fahren weniger Autos, am Himmel sind kaum Flugzeuge zu sehen. Die Menschen bleiben zuhause und die meisten arbeiten im Homeoffice. In der Corona-Krise genießen viele die Möglichkeit, zum Spazierengehen und Sporttreiben an die frische Luft gehen zu dürfen: Gerade im Frühling blüht die...