Christoph Schmitt kandidiert bei der Wahl zum Bürgermeister in Dormitz

Der CSU-Ortsverband Dormitz hat sich in einer öffentlichen Sitzung mit der Kommunalwahl 2020 beschäftigt. Die CSU wird wiederum mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten antreten. Der Ortsvorsitzende Christoph Schmitt äußerte seine Bereitschaft, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Unter den Anwesenden wurde dies laut Pressemitteilung der CSU einhellig freudig aufgenommen. Die stellvertretenden Ortsvorsitzenden Marianne Mirsberger und Hubert Schmitt sicherten ihm volle Unterstützung für den kommenden Wahlkampf zu. Christoph Schmitt ist 41 Jahre alt und gebürtiger Dormitzer. Nach Abitur und Wehrpflicht studierte er an der Universität Erlangen Maschinenbau. Seit seinem Diplomabschluss ist er im Energiebereich tätig. Nach seinem Berufseinstieg arbeitete er zunächst im Außendienst, unter anderem in Finnland. Aktuell ist er mit Kraftwerksprojekten weltweit beschäftigt. Bereits in seiner Jugend war Christoph Schmitt bei der Jungen Union (JU) engagiert, seit 2015 ist er Ortsvorsitzender der CSU Dormitz. Dank der Tätigkeit in einem Großunternehmen sei es ihm möglich, seine Arbeitslast zu verteilen, um die Aufgaben des Ehrenamtes in vollem Umfang erfüllen zu können. Nachdem im Gemeinderat beschlossen worden war, das Bürgermeisteramt ab 2020 hauptamtlich vertreten zu lassen, hatte die CSU Dormitz ein Bürgerbegehren dagegen angestrengt. Die Wähler entschieden sich beim Bürgerentscheid im Mai anlässlich der Europawahl mit nahezu zwei Dritteln für die Beibehaltung des Ehrenamtes. Die offizielle Nominierung wird zusammen mit der Kandidatenliste für den Gemeinderat bei der Aufstellungsversammlung im November erfolgen. Bis dahin will Christoph Schmitt laut Mitteilung den Dialog mit politisch interessierten Bürgern suchen, damit sich für die Kommunalwahl wieder Kandidaten zur Verfügung stellen, welche die Interessen aller Dormitzer vertreten würden.