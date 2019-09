Chorfest in Reuth - und alle singen mit

"Wo man singt, da lass dich ruhig nieder ..." Ein Zusammenkommen unter Freunden - ein harmonisches Miteinander, wohin man sieht: Eine tolle Atmosphäre unter strahlend blauem Himmel lockte am Sonntag viele Besucher nach Reuth. Zum fünften Mal hatte der Männergesangsverein Eintracht Reuth zum Chorfest im Pausenhof der Reuther Grundschule eingeladen.

Nach einem Grußwort des Oberbürgermeisters Uwe Kirschstein (SPD) und des Vorstands des Männerchors ging es los mit einem musikalischen Frühschoppen mit dem Spielmannszug der SpVgg Jahn Forchheim. Anschließend sorgten die Gerichte beim Mittagstisch für eine lange Schlange. Am Nachmittag ergriff dann noch einmal der Vorsitzende des Chors, Helmut Schübel das Wort. Er begrüßte alle Besucher, Mitglieder, ehrenamtliche Helfer sowie die Ehrengäste Landrat Hermann Ulm (CSU), die OB-Kandidaten Udo Schönfelder (CSU) und Annette Prechtel (Grüne) sowie die Reuther Stadträte Edith Fießer (Grüne) und Thomas Schuster (CSU).

Zum Mitsingen

Anschließend durfte mitgesungen werden, als der Männerchor unter der Leitung des Regionalkantors Erich Staab (St. Xystus Erlangen-Büchenbach) das erste Lied "Auf uns" von Andreas Bourani anstimmte. Nach "Bel ami" und "An jenem Tag" betrat der Chor des Gesangvereins Cäcilia-Lyra Weilersbach die Bühne, welcher dann von den Sängerinnen und Sängern des Gesangvereins Kersbach abgelöst wurde. Den Abschluss machte noch einmal der Reuther Chor, in dem er alle begeisterten Hobbysänger zum gemeinsamen Schlusslied "Wohlauf, die Luft geht frisch und rein" anstimmte, welches bestimmt in dem einen oder anderen Garten in Reuth noch zu hören war. In geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen klang das Fest dann am frühen Abend aus.

Der Chor wurde bereits im Jahr 1911 gegründet und schaut auf viele gemeinsame Jahre und Stunden voller Freude, Zusammenhalt und gewonnener Freundschaften zurück. Immer freitags (außer in den Schulferien) findet die wöchentliche Chorprobe statt. Alle Interessierten Männer jeden Alters sind dazu eingeladen, einmal vorbeizuschauen und Teil dieser musikalischen Gemeinschaft zu werden.