Bund gibt 1,44 Millionen Euro für Neubau des Sportzentrums in Eggolsheim

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Projekte des Bundesprogramms zur "Sanierung kommunaler Einrichtungen" für 2019 beschlossen. Wie der Bamberger/Forchheimer Bundestagsabgeordneten Andreas Schwarz (SPD) mitteilt, sei auf seine Initiative das Projekt in Eggolsheim in die Förderliste aufgenommen worden.

Zur Aufrechterhaltung des örtlichen Sport- und Freizeitangebots müssen das Sportzentrum und die Schulsportaußenanlagen des Marktes Eggolsheim generalsaniert und erweitert werden. Sinnvoll ergänzt wird das Vorhaben mit dem dringend benötigten Neubau einer Bundeskegelbahn.

"Der Markt Eggolsheim freut sich riesig über die Fördermittel aus dem Bundesprogramm und dankt dem Bundestagsabgeordneten Andreas Schwarz für seine hervorragende Unterstützung", wird Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) in der Pressemitteilung zitiert, dem die Nachricht aus Berlin direkt vom ehemaligen Bürgermeisterkollegen Schwarz mitgeteilt wurde.

Schwarzmann weiter: "Die Sanierung und Erweiterung des Sportgeländes ist für den Schul- und Vereinssport ein zukunftsweisendes Großprojekt mit Gesamtkosten von 4,3 Millionen Euro, das ohne die Bundesmittel für den Markt Eggolsheim nicht zu schaffen wäre." Die in Aussicht gestellten Landesmittel für den Schulsport von fast 900.000 Euro seien ebenfalls eine große Hilfe. Den gemeindlichen Anteil von etwa zwei Millionen Euro könne der Markt Eggolsheim leisten und so werde mit der Umsetzung des Projektes noch heuer begonnen. Sportlehrer und die vielen ehrenamtlich Aktiven in der DJK Eggolsheim und im Sportkegelclub dürften sich glücklich schätzen über ein hochmodernes Sportzentrum, in dem neben den vielen kleinen und großen Fußballern weitere Freizeitsportler und nicht zuletzt die Bundesligakeglerinnen ihre Klasse unter Beweis stellen können.