Bund fördert Rathaussanierung in Forchheim mit 7,75 Millionen Euro

Wie MdB Thomas Silberhorn CSU ) am Mittwochabend mitteilte, stammt dieser Betrag aus dem Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU ).Der Zuschuss des Bundes beträgt laut Mitteilung des Bamberg/Forchheimer Bundestagsabgeordneten die Hälfte der auf 15,5 Millionen Euro veranschlagten Sanierungskosten. "Damit ist sichergestellt, dass das Forchheimer Rathaus zeitnah und fachgerecht saniert werden kann. Es liegt nun an der Stadt Forchheim , die künftige Nutzung zu klären und die Sanierungsplanung zügig voranzutreiben", betont Silberhorn.Der Durchbruch gelang in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Das ist die letzte Beratung vor Verabschiedung des Haushaltsgesetzes im Plenum des Bundestages, die nächste Woche stattfinden wird und als Formsache gilt.MdB Andreas Schwarz SPD ), ebenfalls aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim, hat als Mitglied des Haushaltsausschusses den Förderantrag eingebracht, dem CDU/CSU zugestimmt haben. "Dem Kollegen Schwarz gebührt Dank dafür, dass er seinen Handlungsspielraum im Haushaltsausschuss für Forchheim genutzt hat", erklärt Silberhorn, "das Forchheimer Rathaus ist ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung und das mit Abstand größte Sanierungsvorhaben im Bundeswahlkreis."