Das Wirtschaftswachstum im Stadt-Süden ist ungebrochen. Reihenweise schießen die Büro- und Geschäftshäuser aus dem Boden. Den Anfang machte das Medical Valley Center in der Äußeren Nürnberger Straße 62. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist jetzt das Avangard-Haus so gut wie fertig. In...