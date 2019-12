Bürgerrecht Weilersbach will Politik mit Ideen, Selbstbewusstsein und Augenmaß machen

Zur Nominierungsversammlung der Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl 2020 hatte die Wählergruppe Bürgerrecht Weilersbach (BRW) eingeladen. Bürgerrecht wird keinen Bürgermeisterkandidaten stellen, so war die einstimmige Meinung der Versammlung. Das heiße laut Pressemitteilung aber nicht, dass die Bürgerrechtsfraktion mit der bisherigen Politik der Bürgermeisterfraktion immer einer Meinung gewesen sei.

Der Fraktionssprecher und Vorsitzende Anton Dennerlein begrüßte in der voll besetzten Kegelbahn des Gasthauses "Schnörla" in Weilersbach zahlreiche Anhänger und Kandidaten. Er bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Interesse an der zukünftigen Gemeindepolitik und bei den ausscheidenden Gemeinderäten Ottmar Dennerlein, Alfred Hack und Helmut Stein für ihre "sehr gute und loyale Mitarbeit" in der Vergangenheit.

Sanierung der Ortsstraßen

"Es gibt noch viel zu tun", begann Dennerlein seine kurze Einführung. Als Beispiele nannte er bereits begonnene Maßnahmen wie die energetische Sanierung der Turnhalle und der Schule. Außerdem kommen noch größere Investitionen für die Sicherung der Wasserversorgung und eine umweltgerechte Verbesserung der Abwasseranlage auf Weilersbach zu. Ein großes Anliegen von Bürgerrecht ist es auch, die Gemeinde für ältere Mitbürger attraktiv und lebenswert zu gestalten. Hierzu sei der gesamte neue Gemeinderat gefordert. Der größte Brocken, auch finanziell, werde die Sanierung vieler Ortsstraßen werden. Geschätzte Bauzeit sind fünf bis zehn Jahre. Alle diese und weitere Maßnahmen verlangten Ideen, Selbstbewusstsein und Augenmaß der neuen Gemeinderäte und Bürgermeister.

"Wir müssen wieder wegkommen von einer von Technokraten und Vorschriften bestimmten Gemeindepolitik hin zu einer offenen, transparenten und bürgerfreundlichen Vorgehensweise bei größeren Projekten", forderte Dennerlein. Dazu könne man Ideen, Vorschläge und Tipps aus Bürgerversammlungen und der Opposition aufnehmen.

Als Versammlungsleiter wurde Anton Dennerlein von den Anwesenden bestimmt, ebenso der Wahlausschuss, bestehend aus Alfred Hack, Bernhard Hack und Helmut Stein. Auf mehrheitlichen Wunsch der Versammlung wurde eine Kandidatenliste nach einem Punktesystem erstellt. Diese wurde einstimmig im Blockverfahren gewählt.

Die Liste

Die Bewerberliste von Bürgerrecht Weilersbach: 1. Anton Dennerlein, 2. Norbert Sebald, 3. Alfons Roppelt, 4. Bettina Drummer, 5. Bernd Dennerlein, 6. Nicole Hager, 7. Thomas Mohr, 8. Jörg Sebald, 9. Norbert Kreller, 10. Johannes Hack, 11. Stefanie Peinkofer, 12. Tobias Hofmann, 13. Jakob Wolf, 14. Juliane Dürrbeck, 15. Christian Dennerlein, 16. Klara Seiler, 17. Roland Fibich, 18. Nickolaus Schmitt, 19. Thomas Böhm, 20. Michael Krüger, 21. Ulrike Krüger, 22. Alexander Maltenberger, 23. Stefan Simmerlein, 24. Rudolf Dennerlein, 25. Heinz Amon, 26. Georg Amon, 27. Sandro Model, 28. Andy Schmitt.