Bürger in Hausen lehnen eine Bebauung im "Wöhrgarten" ab

Als Wahlleiter Heinz Meisel am Sonntag um 18.30 Uhr die erste Schnellmeldung aus Wimmelbach durchgab, zeichnete sich das Ergebnis bereits ab: Obwohl die Wimmelbacher als direkte Nachbarn nicht betroffen waren, stimmten dort 109 mit Ja - also gegen ein Bauvorhaben Am Wöhrgarten. Und nur 67 stimmten mit Nein.

Um 19 Uhr stand das Ergebnis aus der Grundschule fest. Dort hatte der gesamte Ortsteil Hausen abgestimmt: 703 mit Ja, 257 mit Nein (bei drei ungültigen Stimmen). Der Trend, das Baugebiet "Am Wöhrgarten" abzuschmettern, bestätigte sich dann auch nach der Auszählung der 420 Briefwähler: 298 Ja-Stimmen standen 110 Nein-Stimmen gegenüber. Von den 3042 Stimmberechtigten hatten sich am Ende des Tages etwa die Hälfte am Bürgerentscheid beteiligt.