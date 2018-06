Brückendurchfahrt in Forchheim bleibt noch länger gesperrt

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim teilt mit, dass die Brückendurchfahrt unter der Autobahnbrücke Äußere Nürnberger Straße am Tedox-Markt (ehemaliger Obi) noch bis mindestens 9. Juli komplett für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt bleiben wird.Wie die Autobahndirektion Nordbayern mitgeteilt hat, dauert die Begutachtung der Unfallstelle noch an. Ein durchfahrender Lkw hatte Mitte Juni sowohl Stahl- als auch Holzträger des Gerüstes der Baustelle unter der Brücke schwer beschädigt. Sowohl der Verkehr stadteinwärts vom neuen Obi aus kommend als auch der Verkehr aus der Stadt heraus kann seitdem nicht mehr passieren.Derzeit wird die Autobahnbrücke der A 73 in Richtung Süden neu gebaut. Das Gegenstück unter der Fahrbahn Richtung Norden ist bereits neu errichtet worden und in Betrieb.