BMW treibt in der Aisch in Hallerndorf

Als ein 53-jähriger BMW-Fahrer am Freitagvormittag zu seinem Auto, das er in Hallerndorf geparkt hatte, zurückkehrte, hat er wohl seinen Augen nicht getraut: Der BMW stand nicht mehr auf dem Privatgrundstück, wo der Fahrer ihn ursprünglich abgestellt hatte, sondern trieb mitten in der Aisch.



Daraufhin setzte der Autofahrer einen Notruf ab. In der Folge rückten die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) an, um den BMW aus dem Fluss zu bergen.



Die Wassermassen setzten dem gerade einmal eineinhalb Jahre alten Fahrzeugen dermaßen zu, dass es nicht mehr fahrtbereit ist. An dem Auto entstand ein Totalschaden von mehr als 25.000 Euro. Warum sich das Fahrzeug selbstständige machte, ist bisher noch unklar.