Bezirk fördert Umbau des Kuratenhauses in Heroldsbach mit 70.000 Euro

Den Bezirk bringt man normalerweise mit Begriffen wie (Bezirks-) Kliniken und sozialen Aufgaben in Verbindung. Dennoch rangiert die Kulturförderung an dritter Stelle im Haushalt in Oberfranken. Sie umfasst derzeit mit rund 4,5 Millionen Euro ein Zehntel des Gesamtetats. Hinzukommen noch die Zuschüsse aus dem Stiftungsertrag der Oberfrankenstiftung.

Den wenig im öffentlichen Fokus stehenden kulturellen Beitrag nahmen Bezirkstagspräsident Günther Denzler und Ulrich Schürr, der CSU-Kandidat für den Bezirkstag, in einem Kulturgespräch unter die Lupe. Anlass für Denzlers Besuch in Forchheim war die Verleihung der Bezirksmedaille in Silber an Georg Schirner, der 21 Jahre Kreisvorsitzender des Nordbayerischen Musikbunds war.

Frankens Geschichte

Frankens Geschichte geschuldet arbeitet der Bezirk mit kleinteiliger Förderung. Bei den freiwilligen Kulturzuschüssen aus dem laufenden Haushalt gehe es, so erklärte Denzler, überwiegend um den Bereich lokaler und regionaler kultureller Besonderheiten, explizit um Tracht und Mundart, aber auch um die kontinuierliche Förderung der großen Kultureinrichtungen wie die Bamberger Symphoniker oder das Theater in Hof.

Mittel der Oberfrankenstiftung

Projektbezogen schüttet dagegen die Oberfrankenstiftung ihre Mittel aus. Zwar ist diese Stiftung mit einem hohen Stiftungsvermögen ausgestattet, kann aber wegen des Zinsmarktes derzeit weniger als früher ausschütten. "Es ist schwer, eine ertragreiche Geldanlage zu finden, wenn beispielsweise eine Anlage mit vier Prozent Ertrag ausläuft", beschreibt Denzler das Dilemma.

"Wir brauchen konkrete Anträge mit einer guten Begründung", betont deshalb der Bezirkstagspräsident. Die gab es offenbar beim Wanderleitsystem für die Fränkische Schweiz, das Schürr für einen wichtigen Faktor im lokalen Tourismus hält. Oder ganz aktuell der Umbau des Kuratenhauses in Heroldsbach zu einem Kulturzentrum mit Museumsscheune. Einen Tag nach dem Kulturgespräch stand der Antrag der Gemeinde auf der Tagesordnung des Stiftungsrats.

Kuratenhaus Heroldsbach

Das Gesamtprojekt beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro. Auf den ersten Abschnitt, das Haus, entfallen 550.000 Euro. Die Kommune beantragte einen Zuschuss von 107.000 Euro. Der Stiftungsrat bewilligte letztlich 70.000 Euro. Auf Denzlers Wunsch wurde die gewährte Summe deutlich über den Vorschlag der Fachberatung angehoben.

Förderung für "Zirkart"

Anders läuft es bei der Förderung für das Artistenfestival "Zirkart" in Forchheim. Da es eine wiederkehrende Veranstaltung ist, engagiert sich hier der Bezirk. Zum dritten Mal erhielten die Veranstalter, das Junge Theater und die Stadt, 20.000 Euro, insbesondere weil mit Behindertenwerkstätten zusammengearbeitet wird und das Festival internationalen Charakter hat.

Balthasar-Neumann-Musiktage in Gößweinstein

Die Regionalität der Förderung beschreibt Denzler am Beispiel der Balthasar-Neumann-Musiktage in Gößweinstein. Sie werden parallel zum "Musiksommer Obermain" gefördert.

Das Heroldsbacher Projekt fällt in den Bereich Denkmalpflege. In diesem Bereich übernimmt die Oberfrankenstiftung etwa 20 Prozent des denkmalpflegerischen Mehraufwands. Landrat Hermann Ulm (CSU), der zum Gespräch dazustieß, hofft, dass darunter auch archäologisch bedingter Mehraufwand fällt. Denn der ist nicht niedrig bei Neubau des Sitzungssaalsgebäudes des Landratsamts in Forchheim: ein halbes Jahr Bauverzögerung und die Kosten für die grabenden und sichtenden Fachleute.