Betrüger erbeuten wertvolle Münzen in Gemeinde Pretzfeld

Die bislang unbekannten Betrüger hatten sich am Telefon als Angehörige ausgegeben. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Am Vormittag meldete sich eine Gaunerin telefonisch bei einem Rentner und gab an, sich in einer Versteigerung zu befinden, wofür sie Geld benötige. Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte die Betrügerin den Senior davon, Geld in Form von wertvollen Münzen an einen Abholer zu übergeben.



Der Rentner übergab daraufhin seine Münzen an einen Mann, der am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an seiner Haustür erschien. Als dem Senior schließlich Zweifel an dem geschilderten Sachverhalt kamen, setzte er sich mit der Polizei Ebermannstadt in Verbindung, die über den Betrug aufklärte. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.



Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- circa 30 Jahre alt

- 1,72 Meter groß, von kräftiger Statur

- schwarze, glatte, nackenlange Haare

- indisches Aussehen, sprach gebrochenes Deutsch



Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Gemeinde Pretzfeld oder in einer der umliegenden Gemeinden bemerkt haben, melden sich bitte bei der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491.



Zudem rät die oberfränkische Polizei:

- Seien Sie skeptisch, wenn Sie telefonisch um Geld gebeten oder Sie über ihre Vermögensverhältnissen ausgefragt werden.

- Übergeben Sie keinem Fremden Geld, auch wenn er angeblich von Verwandten geschickt wurde.

- Vergewissern Sie sich durch einen Rückruf, ob ein Verwandter tatsächlich finanzielle Hilfe benötigt oder holen Sie sich Rat bei Vertrauenspersonen oder Freunden.