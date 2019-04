Besuchermassen über Ostern in der Fränkischen Schweiz

Sommerliche Temperaturen bescherten den Osterbrunnen, Biergärten und Freizeiteinrichtungen in der Fränkischen Schweiz über die Osterfeiertage einen Besucheransturm. Es gab auch einige Veranstaltungen wie zum Beispiel das erste Osterbaumfest in Morschreuth (Markt Gößweinstein) oder die beiden Osterbrunnenfeste in Waischenfeld (Kreis Bayreuth) bei Freibier, Blasmusik und Gesangseinlagen der A-Capella-Gesangsgruppe "Belcanto Vokale". Auch der Hauptvorsitzende des Fränkische-Schweiz-Vereins, Forchheims Altlandrat Reinhardt Glauber, war auf Osterbrunnentour und machte auch Halt beim Osterbrunnenfest des Heimat- und Verschönerungsvereins Waischenfeld in der Vorstadt, bei dem die Blasmusik Waischenfeld zum Standkonzert aufspielte. Inhaber Rainer Wendel vom Soccerpark Pottenstein in Regenthal hatte gut lachen. "Das Wetter passt optimal und für die Osterferien ist das Geschäft sehr gut angelaufen", sagt Wendel. Nicht nur der Fußballgolf im Freien, sondern auch seine Kletterhalle wurde heuer schon gut besucht und wird im dritten Jahr seit dem Bestehen immer besser angenommen.

Besucher aus Pilsen

Wolfgang und Radka Kreiner aus dem tschechischen Pilsen machten mit ihren Kindern Julia, Tobias und Martin einen Ausflug in die Fränkische Schweiz und waren von den Freizeitangeboten für Kinder begeistert. Vor dem Besuch des Soccerparks waren sie auf der Hohenmirsberger Platte zum Fossilienklopfen. "Das war auch toll, aber total überlaufen", sagt Wolfgang Kreiner. Dann wollten sie zur Sommerrodelbahn in Pottenstein, fanden dort wegen Überfüllung aber keinen Parkplatz und fuhren daher weiter nach Regenthal zum Soccerpark.

Problem mit Familienkarten

Ein Problem sind allerdings die Familienkarten in manchen Freizeiteinrichtungen, da diese nur für zwei Erwachsene und höchstens zwei Kinder gelten. Für ihr drittes Kind mussten sie extra Eintritt bezahlen. Stephanie und Michael Kickert aus Nürnberg kamen mit ihren achtjährigen Sohn Paul in den Kletterwald Pottenstein bei Weidenloh, weil ihr Sohn vor zwei Wochen bei einem Kindergeburtstag schon einmal hier war und vom Klettern in den Bäumen begeistert ist. "Es ist eine supertolle Anlage und der Kletterwald ist bei vergleichbaren Anlagen schon ganz weit vorne", meint Michael Kickert. "Es ist genügend Platz, alles sehr gepflegt, und sehr gut finden wir auch, dass man was zu Essen mitbringen kann", ergänzt seine Frau Stephanie. Paul meint: "Es ist cool." Die 45 Euro für die ganze Familie für zwei Stunden klettern findet Stephanie Kickert schon viel. "Das kann sich nicht jeder leisten", meint sie. Allerdings muss ja auch das viele Personal bezahlt werden. Seniorchef Fritz Stahlmann vom Kletterwald zeigte sich sehr zufrieden. "Es sind Ferien und das Geschäft läuft gut", sagt Stahlmann. Die Familienkarte gibt es im Kletterwald ab drei Personen.

E-Kart-Fahren

Christian Silcher und sein Sohn Moritz aus Königsbrunn bei Augsburg sind begeistert vom E-Kart-Fahren im E-Fun-Park in Pottenstein. Die ganze Familie kam mit ihrem Wohnmobil das erste Mal in die Fränkische Schweiz, weil der Cousin des Schwagers von Christian Silcher im Wildpark Hundshaupten seinen Geburtstag feiert.

Campingplätze überfüllt

Auf den Pottensteiner Campingplätzen in der Bärenschlucht und in Tüchersfeld bekamen sie wegen Überfüllung keinen Stellplatz für ihr Wohnmobil mehr. Deshalb wichen sie auf den Campingplatz in Betztenstein aus, der laut Christian Silcher auch sehr schön ist. Wie auch die ganze Fränkische Schweiz eine herrliche Gegend sei. So sind sie schon auf die Burgruine Neideck bei Streitberg gewandert, besuchten die Altstadt in Pottenstein und kehrten in einem Biergarten ein. Sie erklommen die "Himmelsleiter" (begehbarer Funkturm) und den den "Skywalk" (Hängebrücke) bei Pottenstein, fuhren die Sommerrodelbahn und bestaunten den größten Osterbrunnen der Fränkischen Schweiz in Bieberbach. Was laut Silcher allerdings noch verbessert werden könnte, sei der Mobilfunkempfang. Am Campingplatz in Betzenstein hatte er gar kein Netz und konnte deshalb auch nicht im Internet nachsehen, welche Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten es in der Fränkischen Schweiz gibt. Werner Schmitt von E-Fun-Park Pottenstein freut sich über das gute Ostergeschäft. "Das Wetter an Ostern ist geradezu genial", sagt Schmitt, der seine Kart-Flotte vergrößert hat und deshalb in kürzerer Zeit mehr Kunden bedienen kann als bisher. Neu sind auch Zweier-Karts.

Bootfahren

Auch das Geschäft mit dem Bootfahren am Kiosk am Schöngrundsee boomt bei diesem herrlichen Wetter. "Der Saisonstart ist gut geglückt und ich habe den Eindruck, dass die ganze Welt in Pottenstein zu Gast ist", sagt Johann Retsch, der Bruder von Josef Retsch, der neben dem Kiosk mit Bootsverleih auch das Teufelshöhlen-Café betreibt. Dass der Einstieg zur Sommerrodelbahn nun oben am Erlebnisfelsen und nicht mehr unten im Tal ist, werde sich vermutlich gegen Ende der Saison negativ auf das Geschäft am Schöngrundsee auswirken, meint Retsch.