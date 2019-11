Besonderer Krippenweg in Hiltpoltstein

Der selbst gestrickte Ochs und Esel wartet geduldig neben Maria und Josef mit ihrem Jesukind auf die ersten Besucher. Nicht in einem Stall, sondern in einem dunklen Kellergewölbe in der Nähe der Burg. In dem Stall hingegen liegen Schafe, aus Körben gebastelt, Ochs und Esel sind aus Waschkörben, aus Korbsesseln und anderen Flechtwaren gestaltet und dekoriert. Ein Haarbüschel hängt dem Ochsen ins Gesicht. Wieder in einem anderen Gewölbefenster sind die heiligen drei Könige oder der Stern aus Draht und Papier gestaltet. Es ist nicht irgendein Papier. Es ist das Evangelium, in verschiedenen Sprachen. Vor einer Scheune stehen Krippenfiguren aus Eisenresten. Sogar ein Elefant steht dabei, das ergab das Material. Doch gerade dieser Elefant ist bei den Kindern sehr beliebt. Jede Krippe, bis ins kleinste Detail liebevoll gestaltet und ideenreich umgesetzt, ist anders.

Unterschiedlich und doch gemeinsam. Das trifft nicht nur für die Krippen zu, sondern ist zugleich Thema des diesjährigen Krippenwegs, unter dem Mantel des Fränkischen Schweiz Vereins Hiltpoltstein. Drei Frauen, allen voran Petra Becker-Vetter, deren Tochter Anna-Katharina und Waltraud Guckel stehen hinter diesem arbeitsintensiven Facettenreichtum. "Durch den Krippenweg wird kein Gewinn oder Ertrag erarbeitet. Alle Krippenbauer und Aussteller geben hier auf ehrenamtlicher Basis ihr wirklich Bestes, die Anlieger spendieren den Strom für die Beleuchtung oder stellen ihre Räumlichkeiten zu Verfügung", sagt Anna-Katharina Vetter.

Seit August ist vor allem die gesamte Familie Vetter, samt Papa Claus Vetter, Gemeinderat und Enkelin Margaretha am Basteln, auch bei 40 Grad im Schatten. Alleine die Idee zu dem Krippenweg zählt und diese ist eindeutig: "Die Menschen in der Weihnachtszeit wieder zueinander zu bringen, in den Dialog zu treten und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie schön eigentlich Hiltpoltstein sein kann", erklärt Vetter. Auch für Einheimische.

Tannenbäume, aber keine echten, sondern aus Zweigen geschaffene, zeigen den Weg. Wo ein Baum steht, ist eine der Krippen in der Nähe. Der Weg führt durch die engen Gassen um den Burghof herum, in die tiefen dunklen Kellergewölbe, die viele Familien hatten. Ein Keller ist bei der Brennerei Brehmer. Dort ist Petra Vetter gerade dabei, die Waldkrippe zu beheimaten. Passend zu den Rundbögen des Kellers sind Bäume aufgestellt.

Auf echte Bäume jedoch wurde verzichtet. Die großen Tannenäste, die in Lilling und Sollenberg bereits auf dem Hackschnitzelhaufen lagen, wurden genommen, um Bäume zu kreieren. Der Duft jedenfalls ist echt und wie im richtigen Wald sind ein Eichhörnchen auf dem Baum, ein Dachs schleicht herum und sogar ein Fuchs macht sich auf den Weg zur Krippe. "Es ist angelehnt an die Geschichte, in der alle Tiere in der Heiligen Nacht zusammen sind, ohne sich etwas zu tun", erklärt Vetter, während sie bereits in eine Scheune in der Nähe führt, in der auf einem Leiterwagen die Krippe für die Kirche zum Transport bereit steht.

Auch hier strahlen Vetters Augen über die gelungene Umsetzung der Krippe, die von der evangelischen Dorfjugend, alle unter 18 Jahre, gestaltet wurde. Die Figuren sind aus einfachen Holzscheiten, mit einer Styroporkugel als Kopf. Hobelspäne sind das Haar, ein Wollkranz dient als Heiligenschein der Engel. Das Eingangstor mit der langen Treppe zum Schloss, dem früheren Pflegamt, wird zum Himmelstor und ebenso festlich erleuchtet. Krippentiere als Laubsägearbeiten gesägt und bemalt, mit einem Magneten auf der Rückwand versehen, laden Kinder ein, auf einem Tor die Weihnachtsgeschichte nachzuspielen.

Die Figuren und Tiere einer anderen Krippe wurden von Vetters über 80-jähriger Mutter aus Schafswolle geformt. Die Engelsleiter wird wieder in einem Garten aufgebaut und aus einem Haus wird ein Sternenhaus, dekoriert mit gebastelten, leuchtenden Bäumen und Sternen von den Schulkindern und ihrer Hausmeisterin Barbara Windisch, die gute Seele der Schule. Auch sie ist gerade auf dem Krippenweg unterwegs, wirft noch einen Blick auf das Haus, das für den Krippenweg zum Blickpunkt wird.

"Wir stellen einen Wunschbaum auf mit einem Schild für uns und unsere Welt", sagt Windisch. Sehr überrascht war sie, welche Wünsche die Kinder angaben. Weder Nintendo noch anderen Kommerz. "Wir brauchen große Bäume, Bienen und Sauerstoff", erzählt Windisch von den Kinderwünschen. Schulkinder, Kindergartenkinder sind mit ihren Arbeiten fest integriert und mit Eifer am Werk.

Das "Spörlshaus" dient als Wärmestube und Adventsstübchen mit Kaffee und Kuchen wird an den Tagen, außer den Sonntagen, an denen die "Krippenbauer" für den Ausschank zuständig sind, allein auf Spendenbasis "betrieben" "Die Spenden kommen an den einzelnen Tagen immer einer Organisation am Ort zugute. Dem Kindergarten, der Schule oder der evangelischen Dorfjugend. Es bedeutet, dass alles Ausgaben, sei es für Material oder Werbung, tatsächlich von den Organisatoren und Krippenbauer getragen werden und nichts davon auf die Besucher umgelegt wird", erklärt Becker-Vetter.

Was hier geleistet wurde sucht seines Gleichen. Übrigens gibt es auch eine Gewinnfrage: Wie viele Sterne hat der Krippenweg. Attraktive Preise warten. An den Adventswochenenden ist der Krippenweg ab 13 Uhr geöffnet. Vom 26. Dezember bis 30. Dezember täglich ab 11 Uhr bis 18 Uhr.