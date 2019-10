Dackel-Besitzer gesucht: In der Pezoldstraße in Gößweinstein (Lkr. Forchheim) wurde in der Nacht zum Freitag eine braune, ältere Dackeldame gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Hund ins Tierheim in Forchheim gebracht, weil der Besitzer nicht ermittelt werden konnte.

Wer sein Tier vermisst, wird gebeten sich mit dem Tierheim Forchheim in Verbindung zu setzen.