Benjamin Hoell führt die SPD Neunkirchen

Nein, es ist kein Faschingsscherz: Elf der 20 Kandidaten der Sozialdemokraten für die Kommunalwahlen 2020 sind beim Neunkirchner Carnevals-Verein (NCV) aktiv. "Für die Gemeinderatswahlen haben wir ganz bewusst auf Menschen gesetzt, die sich ehrenamtlich engagieren", erklärt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Benjamin Hoell den ungewöhnlichen Umstand. "Der NCV ist besonders stark vertreten - unsere Kandidaten sind zum Beispiel aber auch in der Jugend- und Trachtenkapelle und im TSV aktiv."

Ohne Bürgermeisterkandidat

Hoell selbst führt die Liste - die der SPD-Ortsverein in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ins Rennen schickte - als Spitzenkandidat an. Der 35-Jährige lenkt die Geschicke der SPD Neunkirchen seit 2018. Die vergangenen Monate nutzte er, um sich bei Gemeinderatssitzungen und Bürgerversammlungen ein Bild von den Anliegen der Bürger in den Ortsteilen der Gemeinde zu machen. "Wenn mir die Bürger ihr Vertrauen aussprechen, will ich im Gemeinderat keine Entscheidungen über Dinge treffen, die ich mir noch nie vor Ort angehört habe", sagt Hoell.

Auf den Plätzen zwei und drei der Liste folgen ihm SPD-Fraktionschef und Dritter Bürgermeister Andreas Pfister und die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Kerstin Jaunich. Gemeinderats-Urgestein Anton Spatz - seit 1987 in dem Gremium - und der langjährige Ortsvereinsvorsitzende Joshua Bürzle, mit 24 der jüngste Kandidat, kandidieren auf den Plätzen vier und fünf. Auf Platz sechs folgt Gemeinderat Leo Mehl.

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten schickt die SPD Neunkirchen nicht ins Rennen - Hoell entschied sich mit Blick auf seine beiden kleinen Töchter dagegen. "Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass es für meine Familie die bessere Entscheidung ist", sagt der kaufmännische Angestellte.

"Die SPD hat in Neunkirchen immer gute Ideen gehabt", bescheinigt Landratskandidat Reiner Büttner, der die Aufstellungsversammlung im Gasthaus Bürgerstuben leitete, dem Ortsverein. So ging der Beschluss für einen Neubau der Grundschule entscheidend auf die Initiative der SPD zurück. Das Programm für die Wahlperiode ab 2020 wollen der Vorstand und die 20 Kandidaten nun über die kommenden Wochen erstellen und anschließend den Bürgern vorstellen.

Die Liste der SPD

Die vollständige Liste: 1. Benjamin Hoell, 2. Andreas Pfister, 3. Kerstin Jaunich, 4. Anton Spatz, 5. Joshua Bürzle, 6. Leonhard Mehl, 7. Rohan Sinha, 8. Steffen Habel, 9. Helmut Rossak, 10. Björn Kirsten, 11. Hildegund Walz, 12. Markus Kraft, 13. Margot Säger, 14. Michael Brill, 15. Sylvie Spatz, 16. Ulrich Arlt, 17. Jutta Hertel, 18. Peter Hertel, 19. Karl-Heinz Kugler, 20. Jürgen Meurer