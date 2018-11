Benefizkonzert in Forchheim: Musik von Bach bis Piazzolla

Musik von Bach bis Cohen, von Shostakovitch bis Piazzolla, und dazu ausgesuchte Texte von Besinnlich bis Heiter bietet das Benefizkonzert "Weihnachten für alle" am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, um 18 Uhr in der Klosterkirche St. Anton. Es ist ein Jubiläumskonzert, das von den Instrumantalsolisten Marion Andersons (Saxophon) und Alexander Schröder (Akkordeon), vom Chor des Jungen Theaters "Messa di Voce" und von Rainer Streng, Leiter der Literaturbühne, in Forchheim gestaltet wird. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und Landrat Hermann Ulm sind die Schirmherren dieses Konzertes.

Seit zehn Jahren wird die große Spendenaktion "Weihnachten für alle" der freien Wohlfahrtsverbände mit einem konzertanten Highlight eingeleitet. Künstler, Ensembles und Talente aus der Region stellen sich dabei in den Dienst der guten Sache. Mit dem Erlös der Spendenaktion, die es seit rund 50 Jahren gibt, kann Mitbürgern, die wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind, eine Weihnachtsfreude bereitet werden. Seit einigen Jahren werden auch Flüchtlingskinder in Stadt und Landkreis bedacht.

Künstler von Rang

Die Benefizkonzerte, organisiert vom früheren FT-Lokalchef Michael Wuttke, hatten 2008 ihren Ursprung im Pfarrsaal der St. Anna-Kirchengemeinde, zogen dann in den Kulturraum St. Gereon um und wurden schließlich in die Klosterkirche verlegt.

Messa di Voce gibt es seit 2005. Die rund 30 Mitglieder aus dem gesamten Landkreis widmen sich mit Begeisterung der a capella-Musik und speziell den Bereichen Pop, Swing, Jazz und Gospel. Der in Bubenreuth aufgewachsene Chorleiter Ingo Behrens führt seinen Chor unkonventionell und vielseitig, z. B. mit Inszenierungen des Freischütz und des Sommernachtstraums. Behrens studierte Lehramt für Hauptschulen mit Musik als Hauptfach. Am Konservatorium der Saxion Hogeschool in Enschede folgten Musiktherapie und klassischer Sologesang. Seit 2005 ist er freiberuflicher Musiker, Musiklehrer und Musiktherapeut und hat neben dem Chor des Jungen Theaters die Leitung des Gospelchors "Charisma" in Hallerndorf und "Sing A-Moll" in Röttenbach sowie eines Kinderchors in Effeltrich übernommen.

Musik-Koryphäen

Die in Pinzberg lebende Künstlerin Marion Andersons ist eine musikalische Grenzgängerin. Die zweifach diplomierte Saxophonistin ist auf den Bühnen weltweit unterwegs, sowohl mit diversen Sinfonieorchestern (Nürnberg, Berlin, München), als Studiomusikerin (lettisches Nationalradio, Cavalli Records), als auch mit vielen Pop- und Jazzbands. Ihre Ausbildung absolvierte Marion Andersons im Musikstudium mit Hauptfach Saxophon an den Hochschulen für Musik in Nürnberg und "Hanns Eisler" in Berlin.

Preisgekrönt

Alexander Schröder ist in Würzburg aufgewachsen und entschied sich für ein Musikstudium in Nürnberg. Nach dem Musikpädagogischen Diplom mit Hauptfach Akkordeon und Nebenfach Jazzklavier folgten das Künstlerische Diplom an der Hochschule für Musik in Nürnberg, ein Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und die Berufung als Lehrkraft an der Fachakademie für Sozialpädagogik Musik. Mit dem Nürnberger Akkordeonorchester gewann er 2003 den World Music Award.

Der Realschullehrer und Seminarrektor Rainer Streng ist mit seiner Literaturbühne und dem "Shakespeare Projekt" in der Region ein geschätzter Rezitator und "Textgestalter".

Ab sofort gibt's Karten

Nach dem Studium der Theologie und Anglistik war er drei Jahre Entwicklungshelfer in Papua-Neuguinea. Heute leitet Streng Kurse in Körpersprache, Theater und Stimmbildung und hat sich durch seine "Szenischen Lesungen" und durch erfolgreiche Inszenierungen einen Namen gemacht.

Kartenverkauf gibt es in der Bücherstube an der Martinskirche, bei der Arbeiterwohlfahrt, Kasernstraße 7, und beim Arbeiter-Samariter-Bund, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 9.