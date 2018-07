Bei erster Tiersegnung feiern Vierbeiner und Menschen gemeinsam Messe

Auch Rettungshunde holen Segen



Zelebriert wurde der ökumenische Gottesdienst von Pastoralreferent Dietmar Denzler und Pfarrer Christian Muschler.Buddy (11) ein Golden Retriever nimmt gemeinsam mit Herrchen und Frauchen an der Tiersegnung" im Forchheimer Tierheim teil. Entspannt liegt Buddy unter dem aufgestellten Biertisch und beäugt die anderen Hunde und Hündinnen ganz genau. Im Gegensatz zu anderen seiner Artgenossen bleibt er ruhig und gelassen, andere versuchen sich gegenüber der vielfältigen Konkurrenz an diesem Morgen gleich richtig in Szene zu setzen und dem einen oder anderen Beller, gleich zu zeigen, wer hier der Chef auf dem Platz ist. "Buddy wurde für die Segnung extra gewaschen und das Fell glänzend gebürstet", sagt Besitzer und Hundefreund Jürgen Bretfeld auch Forchheim Weniger entspannt bei so vielen Hunden in der Nähe sind das Löwenkopfkaninchen Lizzy (6) und Hauskater Bärli (6) aus Eggolsheim, die dann doch mit genügend Respekt und Abstand zu der Hundefraktion gemeinsam mit ihren Besitzern Platz genommen haben.Den kirchlichen Segen für ihre Tiere holten auch die Mitglieder der ASB-Rettungshundestaffel ab, die ebenfalls am Gottesdienst teilnahmen, der von Pastoralreferent Dietmar Denzler und Pfarrer Christian Muschler gestaltetet wurde. Musikalisch wurde der Gottesdienst durch Eberhard Heiser an der Trompete begleitet.Von 100 Bratwürsten würden immer noch 98 Bratwürste aus Tieren in Massentierhaltung gemacht; dass muss nicht sein, kritisierte Pastoralreferent Dietmar Denzler. Auch Tiere hätten ein Anrecht auf ein leidensfreies Leben, so der Geistliche weiter.Man habe deswegen das Tierheim als "Ort der Barmherzigkeit" für diese Tiersegnung ausgewählt, so Denzler. Er halte einen Gottesdienst nicht nur für die Katz, sondern auch für andere Tiere, scherzte Pfarrer Christian Muschler. Marianne Wende, Vorsitzende des Forchheimer Tierschutzbundes, dankte den beiden Geistlichen, sowie Trompeter Eberhard Heiser für deren Engagement sich an der Tiersegnung zu beteiligen.