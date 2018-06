Behindertentoilette am Rathaus in Forchheim geschlossen

Das Stadtbauamt der Stadt Forchheim teilt mit, dass die Behindertentoilette am historischen Rathaus Forchheim wegen der Sanierungsmaßnahmen bis auf Weiteres geschlossen werden muss. Die nächstgelegene Behindertentoilette in Forchheim ist die Anlage in der Tiefgarage am Paradeplatz.Am Rathaus wird ab sofort mit den Rückbauarbeiten aller nichtstatischen Gebäudeteile begonnen. Für die Entsorgung werden hinter dem Gebäude im Bereich der Behindertentoilette Container aufgestellt und der Bereich des Bauzauns erweitert.