"Bavarian Cruiser" schätzen Trailsdorf als Basis für ihr Frankentreffen

Das 14. Frankentreffen der "Bavarian Cruiser" in Trailsdorf begann mit einem fränkischen Triathlon", bei dem die Motorradfreunde bei einem "Bretterlauf" Gemeinschaftssinn beweisen mussten. Beim Schubkarren-Parcours war dann Vertrauen gefragt, und beim abschließenden Schießen wurde Zielgenauigkeit gefordert. Es war eine Riesengaudi für alle Teilnehmer und Zuschauer. Wie schon die Jahre zuvor hatte Helmut Wichert die Biker des Motorradclubs "Royal Stars Germany" in sein Heimatdorf eingeladen. Beim Stammtisch waren aber auch andere Motorradfahrer gern gesehene Gäste. Sie konnten sich an zwei Ausfahrten in die Fränkische Schweiz beteiligen, bei der einmal 40 Motorräder und einmal fast 60 bei Sommerwetter unterwegs waren. Ein Countrymusik-Abend mit dem Duo "The Crown Jewels" rundete das Abendprogramm am Trailsdorfer Sportheim ab. "Die Zusammenarbeit zwischen dem Sportverein Wacker Trailsdorf und den Motorradfreunden klappte perfekt. Als Dank dafür, dass die "Frankenbande" der "Bavarian Cruiser" für ihr Motorradtreffen immer das Gelände des Sportvereins nutzen können, überreichten die Organisatoren des Treffens, Gerald Staufer, Helmut Wichert und Thomas Reinwald, an den FC-Vorsitzenden Günter Scheller eine Spende in Höhe von 750 Euro für die Jugendförderung des Vereins.