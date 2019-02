Baumarkt beendet Leerstand in Gößweinstein

Der Bebauungsplan "Stempferhof - Büchenstock - Steinacker" sieht bisher nur eine reine Wohnbebauung vor. Innerhalb dieses Baugebiets liegen mit dem Autohaus Bayer und dem alten und neuen Lidl-Gebäude bereits seit langem aber auch Gewerbebetriebe, die mit einer Ausnahmegenehmigung betrieben werden konnten. Da nun aber das Autohaus Bayer den Abriss eines Wohnhauses und an dieser Stelle die Erweiterung der Autowerkstatt plant und in das nun leerstehende alte Lidl-Gebäude (siehe Bild), in dem zuletzt nur noch die Filiale der Metzgerei Wehrfritz betrieben wurde, ein Sonderpreis-Baumarkt einziehen soll, müssen sowohl der Bebauungs- als auch der Flächennutzungsplan geändert werden.

Mit der nun erforderlichen Änderung von Bebauungs- und Flächennutzungsplan hat der Markt Gößweinstein die Planungsgruppe Strunz aus Bamberg beauftragt. Von dieser sollte ein Vertreter zur jüngsten Marktgemeinderatssitzung kommen, um den Räten die Planänderungen zu erklären. Dieser kam jedoch nicht, beziehungsweise erst, als die Gemeinderatssitzung schon vorbei war.

Auch ohne den Planer hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Pläne gemäß dürftiger Sitzungsvorlage zu ändern. Demnach wird das Grundstück mit der Flurnummer 268/1 im Flächennutzungsplan in eine "gewerbliche Baufläche" umgeändert und im Bebauungsplan als "eingeschränktes Gewerbegebiet" ausgewiesen. Das Grundstück mit der Flurnummer 268 wird im Flächennutzungsplan künftig eine "Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel" und im Bebauungsplan als künftiges "sonstiges Sondergebiet großflächiger Einzelhandel" ausgewiesen. Die Grundstücke mit den Flurnummern 271, 271/3, 271/4, 271/5 und 271/6 werden im Bebauungsplan zum "Gewerbegebiet" erklärt. Die anfallenden und nicht geringen Kosten der Planänderungen müssen die jeweiligen Grundstückseigentümer tragen.

Datenschutzbeauftragter

Zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung waren Vertreter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Jura eingeladen. Der Grund dafür war, dass der ASB Jura zum 1. September die Trägerschaft für die Kita in Wichsenstein vom BRK-Kreisverband Forchheim übernimmt. Der ASB Jura betreibt bereits in Pottenstein sehr erfolgreich den Kunigunden-Kindergarten und den Kinderhort in der Graf-Botho-Schule.

Im Rahmen des Kooperationsvertrags mit der Wiesentgruppe wurde der Betreuung der eigenen Anlagen durch den Wassermeister der Stadtwerke Ebermannstadt zugestimmt.

Zustimmung gab es auch für den Beitritt zum Zweckverband Informationstechnik Franken, in dem 14 Landkreiskommunen einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten haben. Dies kostet den Markt Gößweinstein einmalig 1000 Euro als einmalige Investitionsumlage und eine jährlich zu leistende Verbandsumlage von 400 Euro. Für die Unterstützung in den Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit und die Bereitstellung einer Cloud zum sicheren Datentransfer werden jährlich weitere 3000 Euro fällig.